De Olho nos Rios e comunidade rural de Cosmópolis fazem mutirão de enriquecimento ambiental para recuperação de área degradada

As ações visam a diminuição da erosão do solo, do assoreamento do córrego e para perpetuar a biodiversidade local

Em Cosmópolis, uma comunidade rural é guardiã de preciosas nascentes que formam o córrego Jacutinga e abastecem o Rio Jaguari. E é com eles que o Projeto De Olho nos Rios está promovendo a recuperação de suas matas ciliares, contribuindo para proteger essas águas, através de ações de enriquecimento florestal com uma grande diversidade de espécies de árvores nativas. No último dia 10, um mutirão foi organizado para realizar a primeira de uma série de ações de plantio, que também objetivam capacitar a comunidade local na gestão da área com ações conservacionistas que visam diminuir a erosão do solo, o assoreamento do córrego e perpetuar a biodiversidade local.

“Foi um importante pontapé para o reflorestamento dessa área em que tínhamos 23 cursos d’água, mas hoje, devido a erosão do solo, consequência da monocultura que havia aqui, estamos com apenas 11. Agora, graças a esse Projeto maravilhoso, nós vamos conseguir recuperar todos esses cursos d’água novamente, para que a vida e o coração dessa terra possam retornar. E, quem sabe, a gente consiga fomentar um turismo rural e trazer mais renda para a comunidade”, ressalta a moradora Eunice Maria Pimenta.

DE OLHO NOS RIOS

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.