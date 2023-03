Declaração Anual de Quitação de Débitos será entregue esse mês

A Águas de Holambra fará, durante o mês de março, a entrega da Declaração de Quitação Anual de Débitos, da conta de água e esgoto aos clientes da concessionária. Para ter direito à declaração, o consumidor deve ter todas as contas vencidas, de janeiro a dezembro de 2022, pagas.

“A Declaração Anual de Quitação de Débitos é um documento que comprova que o consumidor não possui nenhuma dívida até o último dia do ano anterior à emissão do documento”, afirma a gerente comercial da Águas de Holambra, Aline Antonello Marchezan Rampelotto. “A declaração será entregue pelo leiturista, no momento da leitura”, completa Aline.

E por que a declaração é importante? Aline explica: “Alguns clientes deixam passar ou não sabem a importância desse documento. Na verdade, a declaração é mais fácil de ser arquivada e com ela não há a necessidade de guardar todos os comprovantes de pagamentos”.

Mais informações podem ser obtidas pelos canais de atendimento da Águas de Holambra – 0800 595 3333 (fixo, celular e Whatsapp).