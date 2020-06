DECRETO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO, COM RESTRIÇÕES, DAS ATIVIDADES RELIGIOSAS

A Prefeitura de Mogi Guaçu publicou neste sábado, 13, o decreto 24.501 que define os procedimentos para o restabelecimento das atividades dos templos religiosos e cultos de qualquer gênero no âmbito do Município.

Até então, existia uma recomendação para que não houvesse atividades em grupo, por causa da pandemia do coronavírus. Pelo novo decreto, as atividades religiosas de qualquer natureza ficam autorizadas a retomar os cultos e demais atividades presenciais, desde que sejam observadas as seguintes algumas determinações.