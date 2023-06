Defesa Civil de Mogi Mirim recebe Kit Estiagem do Governo de São Paulo

A Prefeitura de Mogi Mirim recebeu o Kit Estiagem da Defesa Civil do Estado do Governo de São Paulo composto por bombas costais, abafadores, enxadões, facões, óculos de proteção, lanternas, luvas e unidades de cantil.

Os equipamentos foram entregues para a Defesa Civil do município que agora, passa a contar com importantes ferramentas no combate a fogo baixo, ação que previne grandes incêndios.

O kit foi apresentado ao prefeito Paulo Silva na manhã desta sexta-feira (23), pelo secretário de Segurança Pública, Luiz Carlos Pinto, e pelo comandante dos Bombeiros e coordenador da Defesa Civil, Luiz Roberto Di Martini.

O vereador Geraldo Vicente Bertanha, o Gebê, responsável por intermediar, na capital paulista, a solicitação do kit para Mogi Mirim, também participou da apresentação dos equipamentos e explicou que o kit faz parte de um programa da Defesa Civil do Estado. “Este importante kit foi liberado para nós após o Di Martini levantar documentos que foram solicitados e após a equipe da Defesa Civil realizar um curso que foi solicitado, em Amparo”, completou.

Já o prefeito Paulo Silva parabenizou a nova conquista e a atitude do vereador, ressaltando a importância da Câmara e da Prefeitura em trabalhar juntas em busca de soluções para Mogi Mirim. “Quando se trabalha junto, se colhe bons frutos. Este kit é apenas mais um fruto de tantos outros que já vieram e dos que ainda virão, e que as pessoas tenham consciência de não atear fogo em mato, pois isso gera consequências ao meio ambiente, aos animais e também consequências econômicas”.