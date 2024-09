Defesa Civil divulga novo alerta para risco de incêndios

A Defesa Civil alerta a população para o risco de incêndios florestais entre quarta-feira, 11 de setembro, e sábado, 14 de setembro, na região de Campinas. Temperaturas altas, com máximas na casa dos 34°C, umidade do ar abaixo de 25% e rajadas de vento serão favoráveis para o início espontâneo, propagação e intensificação de incêndios florestais.

Com essas condições meteorológicas, é preciso ter ainda mais atenção em áreas de vegetação seca, impedindo o início dos focos. Deve-se evitar práticas como a queima de lixo e limpeza de terrenos e em áreas rurais com fogo, descarte inadequado de bitucas de cigarro, lançamento de balões e o acendimento de fogueiras.

O último boletim meteorológico divulgado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo vale até esta terça-feira (10) e informa sobre os mesmos riscos. Ao longo do dia, permanece a sensação de calor e de abafado, com aumento gradual da temperatura. Além dos riscos de incêndio, a baixa umidade do ar exige cuidados com a saúde. É preciso tomar bastante água, evitar ficar exposto ao sol, em ambientes com aglomeração de pessoas e usar soro fisiológico para lubrificar olhos e narinas.

À noite, a sensação térmica será mais amena com a queda da temperatura, mas não há previsão de chuva.

Força-tarefa

Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros atuam desde a segunda-feira, 9/9, no combate a incêndio na Serra das Cabras. A força-tarefa conta ainda com caminhões da Sanasa, de empresa prestadora de serviço para a Prefeitura e de máquinários de Serviços Públicos.

Em Campinas, durante esse período mais crítico, há reforço das equipes dos plantões da Operação Estiagem e das máquinas (tratores e retroescavadeira) nas áreas de preservação ambiental para facilitar o acesso e apoio ao Corpo de Bombeiros.

A campanha “Pratique a Prevenção” continua nas redes sociais. É importante ficar atento às postagens oficiais no Instagram da Prefeitura: @prefcampinas e replicar as informações oficiais.

O coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, ressalta que ao colocar fogo no mato, além de praticar um crime, o autor causa prejuízos imensos aos animais, à vegetação e à comunidade. “Ao avistar uma queimada, as pessoas devem ligar para o Corpo de Bombeiros pelo 193. Em caso de soltura de balões, por ser crime, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190 ou a Guarda Municipal pelo 153”.

Para mais informações acesse o site www.resiliente.campinas.sp.gov.br.

O Departamento de Defesa Civil de Campinas, vinculado à Secretaria Municipal de Governo, é o órgão central do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, responsável por promover a normatização, supervisão técnica e específica sobre as ações desenvolvidas pelos órgãos do SIMPDEC. Entre em contato pelo telefone 199 para registrar ocorrências.