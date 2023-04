Defesa Civil do Estado de São Paulo promoveu treinamento sobre a “Operação Estiagem 2023”

A Defesa Civil do Estado de São Paulo e a Escola de Defesa Civil promoveram no último dia 18 de abril, nas dependências do Auditório da empresa Ypê, na cidade de Amparo, um treinamento voltado aos representantes das cidades que compõem a Região Metropolitana de Campinas, tendo como tema a “Operação Estiagem 2023”.

Pedreira esteve representada no evento pelo coordenador da Defesa Civil Engenheiro Eduardo Pazini, acompanhado dos bombeiros municipais Adalto Albuquerque e Amarildo Boa Ventura. “Estivemos discutindo temas como combate a incêndios florestais, ferramentas para monitoramento da estiagem, acionamento de aeronaves, operação e segurança de equipamentos durante emergências, entre outros”, ressaltou Pazini.

Durante o decorrer do ano de 2023, a Defesa Civil do Estado de São Paulo estará promovendo oficinas preparatórias presenciais, devidamente certificadas, para preparar as equipes técnicas para a Operação Estiagem.