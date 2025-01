Defesa Civil do Estado emite boletim especial que prevê chuva intensa

Crédito Foto: Carlos Bassan

Acumulados de chuva na região de Campinas podem chegar a 150 milímetros

Passagem de uma frente fria pelo Estado, entre os dias 26, 27 e 28 de janeiro, pode trazer pancadas de chuva com rajadas de vento e raios

A Defesa Civil do Estado informa que, entre domingo, 26 de janeiro e terça-feira, 28 de janeiro, a passagem de uma frente fria criará condições para pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento em todo o Estado de São Paulo. Os acumulados de chuva nas regiões de Campinas e Sorocaba podem chegar a 150 milímetros.

O Boletim Meteorológico Especial foi emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências, nesta sexta-feira, 24 de janeiro. Outras regiões do Estado também têm previsão de acumulados pluviométricos altos como Capital e Região Metropolitana (120 mm); Baixada Santista (100 mm); Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte (150 mm); Vale do Ribeira e Região de Itapeva (100 mm); Regiões de Franca, Barretos e Ribeirão Preto (100 mm); Regiões de Bauru e Araraquara (100 mm).

Cuidados

A Defesa Civil de Campinas chama a atenção dos moradores da cidade para evitarem passar por áreas alagadas e se abrigarem durante temporais. Há painéis digitais que avisam sobre as áreas de risco para alagamento quando está chovendo e é importante que a população respeite o alerta e evite esses locais. Outra orientação importante é evitar ao máximo ter contato com água de enchente. Essa água pode estar contaminada e transmitir doenças infecciosas. Além disso, ao passar em uma área alagada nunca se sabe o que pode haver por baixo, e você pode acabar sofrendo um acidente.

Alertas da Defesa Civil

Para se proteger, os moradores também podem se cadastrar para receber os alertas da Defesa Civil. Basta enviar uma mensagem com o CEP do local para o número 40199.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo também lançou uma ferramenta para emissão de alertas sonoros de emergência em tempo real, em caso de eventos severos ou extremos, para todos os celulares do Estado de São Paulo conectados a uma antena de telefonia móvel com tecnologia 4G ou 5G. Não precisa de cadastro prévio e uma mensagem pop up aparece na tela do celular. Após 10 segundos, pode-se usar o aparelho de novo.

Equipes seguem mobilizadas

A Prefeitura de Campinas mantém equipes de várias secretarias mobilizadas para atender ocorrências provocadas pelas chuvas. A força-tarefa, coordenada pela Defesa Civil, reúne as secretarias que atuam diretamente no caso de ocorrência de eventos climáticos extremos: Serviços Públicos, Desenvolvimento e Assistência Social, Habitação/Cohab, e Emdec (Empresa de Desenvolvimento de Campinas). Outras secretarias estão de sobreaviso para atuar, caso necessário.

Serviço

Caso sua casa seja afetada pela chuva ou inundação, é possível solicitar uma vistoria da Defesa Civil pelo telefone 199. O telefone também pode ser contatado se você e sua família ficarem desabrigados ou não conseguirem acesso à água sanitária. Se tiver uma emergência, ligue para o 193 do Corpo de Bombeiros.

Ligue 199 para alagamento, inundações e quedas de árvores;

Ligue 118 para emergências de transito

Ligue 193 para situação de emergência

O Departamento de Defesa Civil de Campinas, vinculado à Secretaria Municipal de Governo, é o órgão central do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, responsável por promover a normatização, supervisão técnica e específica sobre as ações desenvolvidas pelos órgãos do SIMPDEC. Entre em contato pelo telefone 199 para registrar ocorrências.