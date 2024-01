Defesa Civil interdita prédio na Rua Flemming e trânsito na região é alterado

A Defesa Civil de Itapira interditou na manhã desta quinta-feira, 18, o prédio industrial situado na esquina das ruas Manoel Pereira e Flemming, no bairro Santa Cruz. O imóvel, que estava abandonado há mais de 30 anos, foi assumido pelo município em julho do ano passado.

A vistoria da Defesa Civil detectou risco de colapso da parte externa estrutura e por esse motivo realizou a interdição do imóvel e áreas ao redor. Por se tratar de uma rua em que há fluxo de veículos, houve também a necessidade de interdição do trânsito a partir do numeral 220 da Rua Manoel Pereira, em frente à clínica de saúde. Agentes de Trânsito atuam no local para orientações.

A Secretaria Municipal de Obras fará uma avaliação no local para estudar a melhor solução para o caso. Até que a ação seja definida e a segurança para pedestres e motoristas volte a ser estabelecida, o trânsito naquele trecho permanecerá impedido.