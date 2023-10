Defesa Civil: Mogi Guaçu sedia treinamento da Operação Chuvas de Verão 2023/2024

Nesta terça-feira, dia 31 de outubro, no auditório da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM), está sendo realizada a 3º Oficina Preparatória sobre a Operação Chuvas de Verão 2023/2024. A capacitação tem o objetivo de promover aos agentes municipais fundamentos para atuação efetiva durante o período de chuvas de verão, que acontece entre o período de 1º de dezembro e 31 de março, com vistas à redução dos riscos de desastres e afins. Cerca de 35 municípios da região de Campinas marcaram presença neste primeiro dia.

O treinamento é organizado pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, em parceria com seus representantes regionais e pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil de Mogi Guaçu. O evento conta com apoio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil e da Regional I5 de Campinas, que engloba Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira, Conchal, Espírito Santo do Pinhal, Aguaí, Araras, Leme e Pirassununga.

A oficina é dividida em duas partes, sendo realizada nesta terça e quarta-feira, 1º de novembro, sendo a primeira direcionada para aulas teóricas com palestras sobre logística humanitária; condições meteorológicas para o período de chuvas; situação de anormalidade e análise de solo e vistoria de campo. No segundo dia, os participantes serão levados a campo para passarem pela parte prática da capacitação.

Esta capacitação é a terceira de um total de oito treinamentos que são efetuados em diferentes regiões do Estado de São Paulo. Na próxima semana, a oficina será realizada em Piracicaba.

Marcelo Sartori e Ana Cláudia Arruda, respectivamente, secretário e secretária-adjunta da SAAMA; Cássio Luciano dos Santos, assessor da Assistência Social; representantes da Secretaria de Serviços Municipais; membros do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgotos (SAMAE); Leonardo Matielo, presidente da Fundação Educacional Guaçuana (FEG); além de Vagner Martins da Silva, major da PM e diretor da Divisão de Análise de Risco da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil participaram da abertura do evento.

“Precisamos entender as demandas da Segurança Pública e da Defesa Civil, que estão sempre alinhadas. Este é um momento de compartilhar ideias, bons resultados. É um evento de aprendizado entre os Departamentos de Defesa Civil dos municípios da região”, ressaltou Paulo Henrique da Silva Gomes, secretário municipal de Segurança Pública, que está representando o prefeito Rodrigo Falsetti na capacitação.

O diretor do Departamento Municipal de Proteção e Defesa Civil de Mogi Guaçu, Carmelito Osório Silveira, ressaltou que este treinamento é o sétimo realizado em Mogi Guaçu. “A presença de todos esses municípios é de grande valia. Quanto mais integrarmos as equipes da região, mais vamos nos aperfeiçoar e nos preparar para as demandas desta atual operação e em outras futuras”, pontuou.

A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro está localizada na Rua dos Estudantes, s/n, no bairro da Cachoeira de Cima.