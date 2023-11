Defesa Civil participa de simulado com produtos químicos

Nesta quarta-feira, 22, a Defesa Civil (DC) participou de simulado envolvendo o derramamento de produtos químicos, com foco na proteção da comunidade.

Durante o exercício, realizado no Parque Brasil 500 e promovido pela empresa Spajari Logística, foi simulado o socorro a duas vítimas de um acidente envolvendo o vazamento de combustível de um caminhão tanque, sendo uma pessoa com ferimentos leves e outra desacordada com maior gravidade.

Cerca de 50 profissionais participaram do treinamento, que contou também com a participação do APH (Atendimento Pré-Hospitalar) da Secretaria de Saúde, do Corpo de Bombeiros e das empresas Ambipar, TotalEnergies e IC Transportes.

“Seguimos no processo constante de aperfeiçoamento da DC, sempre com apoio total do prefeito, Du Cazellato, para podermos agir sempre que preciso e necessário”, comentou o secretário de Proteção e Defesa Civil, Toní Guimarães,

A Defesa Civil atua 24 horas, estando à disposição da população pelos telefones (19) 3874-1516 ou 199.