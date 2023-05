Defesa Civil realiza simulado de combate ao fogo

Agentes da Defesa Civil, da Mata Santa Genebra e do Corpo de Bombeiros, realizaram nesta terça-feira, 23, um simulado, como parte das ações da Operação Estiagem 2023.

Durante o simulado, os profissionais realizaram exercícios de:

Combate ao fogo em vegetação com abafadores, sopradores e água.

Primeiros socorros a pessoas desmaiadas por inalação de fumaça ou acidentes envolvendo carros.

No total, 45 profissionais participaram do simulado, que contou também com a presença de servidores da Defesa Civil de Campinas.

A Operação Estiagem começou no início deste mês, com medidas educativas e preventivas. Ainda em maio, 29 agentes da DC, concluíram o treinamento preparatório ministrado pela corporação estadual.