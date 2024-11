Defesas Civis de Pedreira e Campinas e a CPFL Energia estarão promovendo “Simulado de Mesa da Barragem PCH Jaguari”

A Secretaria de Segurança e Cidadania da Prefeitura de Pedreira, representada por sua Defesa Civil, em parceria com a Defesa Civil de Campinas a empresa CPFL Energia, realizarão no dia 22 de novembro, o Simulado de Mesa sobre a Barragem PCH Jaguari.

O encontro terá início às 9h30, nas dependências do Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Pedreira, localizado na Rua Mário Zarpelon, nº 279, Jardim Triunfo.

Segundo informou o Coordenador da Defesa Civil de Pedreira, Engenheiro Eduardo Pazini, o Simulado de Mesa, tem como objetivo identificar, prevenir e diminuir riscos, preparando previamente os agentes envolvidos em resgatar e zelar pelas vidas, bem como os atores do Poder Público frente às pastas envolvidas. “O Socorro por vítimas por catástrofes torna-se eficaz do início da crise até o seu final, trazendo à normalidade do local atingido e gerenciando de forma completa possíveis vítimas”, ressalta Eduardo Pazini.

A população deve estar atenta, no período da tarde, as sirenes de emergência da Barragem PCH Jaguari, serão acionadas dentro do programa de teste. “Estamos envolvidos em um trabalho de prevenção e disseminação do conhecimento, bem como a importância de preservar a vida e diminuir riscos aos pedreirenses, no tocante aos perigos iminentes ou possíveis catástrofes, dessa forma, podemos formar agentes preparados para lidar com qualquer tipo de situação”, enfatizou o Secretário de Segurança e Cidadania, Dr. Licurgo Nunes Costa.