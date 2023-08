DEFINIDAS AS SEMIFINAIS DO SESSENTÃO 2023

Duas partidas concluíram neste domingo (13), a primeira fase do Campeonato de Futebol Sessentão – Mogi Mirim 2023. No campo do Mirante, o Mirante/Luiz Funilaria perdeu por 6 a 0 para a Tucurense/Progresso. Fernando de Lazari foi o artilheiro do jogo, com dois gols. Cleibe, Sílvio, Clemente e Antônio César completaram o placar para a Veterana.

Já no campo do Santa Cruz, a Vila Dias bateu o Nova Louzã por 5 a 0. Destaque para Chiquinho Zavarize que, com os quatro gols marcados no domingo, chegou a seis e assumiu a artilharia isolada do Sessentão. Benedito bariani completou o placar para a Vila, que terminou a primeira fase com 12 pontos, 100% de aproveitamento e na liderança.

Agora a Vila vai enfrentar o Mirante/Luiz Funilaria, que foi o quarto colocado, com três pontos. Na outra semifinal, o Geração de Ouro, segundo colocado, com seis pontos, terá pela frente a Tucurense/Progresso. As duas partidas serão no domingo (20), a partir das 8h00, em locais a serem definidos e divulgados nos próximos dias. Os ganhadores das semifinais farão a grande decisão no domingo (27), no campo do Santa Cruz.

A Copa Marcos Maurício da Silva é realizada pela Prefeitura de Mogi Mirim por meio da Sejel (Secretaria de Esporte Juventude e Lazer).