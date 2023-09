Dengue: cinco regiões da cidade de Mogi Guaçu se encontram em estado de alerta

A Vigilância Epidemiológica (VE) divulgou, nesta quinta-feira, 14 de setembro, um novo boletim epidemiológico sobre os casos de dengue em Mogi Guaçu. O documento destaca que cinco áreas se encontram em estado de alerta e apresentam maior risco de transmissão da doença, sendo nas regiões das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Suécia (3,33%), Hermínio Bueno (1,25%), Rosa Cruz (2%), Centenário (2%) e Ypê Pinheiro (2,5%).

De acordo com o Programa de Epidemiologia e Controle de Doença (PECD) de Mogi Guaçu, o estado de alerta é registrado quando o Índice de Infestação Predial (IPP) fica entre 1% e 3,9%. Em Mogi Guaçu, são 25 áreas de cobertura de combate à doença. Em agosto, o índice ficou em 0,5% no município, número considerado de baixo risco, sendo inferior ao limite de 1% recomendado pelo programa.

A bióloga da VE, Cristiana Monteiro Ferraz, explicou que o objetivo do alerta é estimular a população para verificar os criadouros e, desta forma, evitar uma maior propagação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e também da zika vírus e chikungunya. “O resultado nos alertou porque coincidiu com o período mais seco do ano, quando a temperatura aumenta e a umidade do ar cai significativamente”, disse.

Cristiana Ferraz lembrou que, para acabar com a proliferação do mosquito, é preciso evitar acúmulo de água, latas, pneus e outros objetos. “Os vasos de plantas devem ter a água trocada a cada dois dias. É importante, também, vedar a caixa d’água”, comentou ela ao ressaltar que “pedimos para todos que mantenham os cuidados em suas casas, quintais e comércios eliminando recipientes que possam acumular água e favorecer a reprodução do mosquito”.

Casos

A Vigilância Epidemiológica divulgou também que, até o momento, são 795 casos confirmados de dengue em moradores de Mogi Guaçu. Segundo os dados, houve o registro de 4.028 casos negativos e 19 aguardam o resultado do exame, totalizando 4.842 casos notificados.

O maior índice da doença se concentra nos bairros das Chácaras Alvorada, com 139 casos; Jardim Canaã, com 108 casos; e Jardim Ypê Pinheiro, com 67 casos.