Dengue: sobe para 8 o número de óbitos suspeitos em Amparo

Os casos confirmados de dengue também subiram para 659

Amparo teve um aumento no número de casos confirmados de dengue, inclusive com um novo óbito suspeito enviado para análise do Instituto Adolfo Lutz, responsável pelas confirmações. São 659 casos confirmados, 8 óbitos em investigação e 1 óbito confirmado.

Para combater o crescimento exponencial no município, a Prefeitura tem atacado em diversas frentes o mosquito aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue, com vistorias casa a casa pelos agentes comunitários de saúde e de endemias, com intensificação da zeladoria por toda a cidade e uma campanha intensiva de comunicação para conscientização das pessoas sobre a importância da limpeza frequente de quintais e terrenos baldios

O município foi o primeiro da região a decretar estado de emergência, em 14 de janeiro, para agilizar, caso necessário, a compra de insumos hospitalares e a fazer a contratação de novos agentes.

A Prefeitura realiza ainda mutirões por região. O primeiro ocorreu no último sábado (25) no Silvestre, inclusive com uma sequência de nebulização veicular na segunda e terça-feiras. O Pinheirinho será o próximo local a receber o mutirão, em data a ser confirmada e divulgada pelos canais oficiais da Prefeitura.