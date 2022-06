DENUNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM POSSE

Ocorrência irradiada pelo copom de disparo de arma de fogo, equipe pelo local constatou que se tratava de um indivíduo de nome J., que encontrava-se ferido no pronto socorro desta cidade, aparentemente com duas perfurações, sendo no tórax e abdômen, segundo testemunhas o indivíduo chegou pelo local dirigindo sozinho seu próprio veículo em contato com a médica Dra Lídia Pagoto Crm 176429 foi nos relato que seu estado de saúde era grave e seria necessário sua transferência para outro hospital, posteriormente esta equipe juntamente com a viatura I-26301 localizou uma arma de fogo, Taurus Magnum 357. Numeração NG973714 com seis munições deflagradas, certa quantidade de maconha e R$ 251 Reais em dinheiro, objetos localizados no interior do veículo Vectra que estava na posse de J., Foi acionado perícia para o local, compareceram o perito João na viatura S-1285, indivíduo foi transferido para Unicamp na cidade de campinas onde passará por cirurgia, simultaneamente na cidade de Jaguariúna foi dado entrada uma segunda pessoa de nome F. também vítima te disparo de arma de fogo que poderia ter relação nesta ocorrência, foi dado ciência ao delegado de plantão Dr Alexandre que registou os fatos e elaborou boletim de ocorrência a respeito para abertura de inquérito policial, o veículo foi liberado pela polícia civil para a esposa de J.. Até o presente momento os dois averiguados passam pôr cirugia não sendo possível qualificar suas versões.