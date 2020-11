Dep. Barros Munhoz anuncia apoio à Marçal e prof. Edson

O deputado estadual José Antonio Barros Munhoz (PSB) declarou apoio ao candidato a prefeito Marçal Damião (Solidariedade) e ao candidato a vice, professor Edson Domingues (Podemos), em evento público.

Munhoz era “disputado” por outros dois candidatos a prefeito, Daniel Rossi, do PL, atual vice do prefeito Walter Caveanha, e o presidente da Câmara, vereador Rodrigo Falsetti, do Cidadania, que recebe o apoio do ex-prefeito Hélio Miachon Bueno.

Hélio e Walter, segundo informações de bastidores, tentaram de toda forma atrair o apoio de Munhoz para seus candidatos, mas o deputado fez a opção que soou mais “pessoal” e “ambiciosa”.

“Tive a honra de ser procurado por três candidatos, eu acho que para Mogi Guaçu, como deputado estadual da região, o melhor prefeito será o Marçal e o melhor vice-prefeito será o professor Edson”, declarou Munhoz, no ato realizado no Ypê 2.