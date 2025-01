Departamento de Esportes amplia grade de horários e investimentos em natação e hidroginástica

O Departamento Municipal de Esportes de Holambra ampliou a grade de horários e, consequentemente, o número de vagas disponíveis para aulas de natação e hidroginástica, oferecidas gratuitamente pela Prefeitura. De acordo com o o diretor da pasta, Pedro Paoliello, foi registrado em janeiro aumento de 75% na procura por inscrições nas duas modalidades na comparação com dezembro do ano passado.

“Readequamos este ano toda a nossa grade horária para disponibilizar novas vagas”, disse ele. “O Complexo Aquático Municipal foi todo revitalizado no ano passado e estamos empenhados em trazer novos equipamentos, como halteres, pranchas e flutuadores para atender o aumento da demanda com a mesma qualidade”, explicou.

Os interessados devem fazer a matrícula na sede do departamento, que fica na Rua Solidagos, s/nº, no no bairro Parque dos Ipês, ao lado da Biblioteca Municipal e da Guarda Civil. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário apresentar Cartão Cidadão. “Temos disponíveis diversos dias e horários. Iremos organizar os participantes em turmas de acordo com a idade e nível de treinamento”, falou Pedro.

Podem participar das aulas de hidroginástica moradores a partir de 13 e até 85 anos. No caso da Natação há opções para adultos e crianças a partir de 6 anos.