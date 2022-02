Departamento de Meio Ambiente e Agricultura planta novas mudas de árvores na cidade

Para substituir as plantas que naturalmente morrem com o passar do tempo, na última sexta-feira (11), o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente realizou o plantio de 50 novas mudas de árvores no Bosque Ernesto Coser. As mudas plantadas foram das seguintes espécies: Aroeira Pimenteira, Sabão de Soldado, Canafístula, Jatobá, Pitanga, Ipê, dentre outras.

Além do Bosque, foram plantadas 120 mudas das mesmas espécies na área verde do bairro Novo Centro.

O departamento continuará com os trabalhos de plantio por toda a cidade, fazendo com que as plantas que morrem com o passar do tempo, já tenham outra no lugar para reforçar cada vez mais a arborização urbana no município.