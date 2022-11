Departamento de Trânsito sinaliza vias para recapeamento da Rui Barbosa em Artur Nogueira

Departamento de Trânsito sinaliza vias para recapeamento da Rui Barbosa

em Artur Nogueira

O departamento de Trânsito de Artur Nogueira sinalizou o tráfego de

veículos em algumas vias centrais do município para as obras de

recapeamento que ocorrem na Rua Rui Barbosa.

Nesta quarta-feira (09), funcionários realizam a fresagem do asfalto

antigo. Em seguida, será feita a aplicação de mistura asfáltica que

reforçará as condições da via para posterior recapeamento.

Segundo a Secretaria de Planejamento, as obras de pavimentação são de

responsabilidade do Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-sp),

e irão assegurar melhores condições de tráfego e mais segurança aos

motoristas e pedestres que transitam diariamente pela Rui Barbosa.

Serão 4.251m2 de asfalto pavimentados, no trecho localizado entre as

ruas Laura Miranda e Francisco Cabrino.

Para conclusão das obras de melhorias, o trânsito está

temporariamente impedido na Rua Rui Barbosa, e nas vias que interligam:

Ernesto Tagliari, Laura Miranda e Francisco Cabrino.