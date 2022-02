Deputado anuncia entrega de “Kit Patrulha Agrícola”

Na manhã de sexta-feira, dia 18 de fevereiro, o prefeito Rodrigo

Falsetti recebeu em seu gabinete a visita do deputado estadual Alex de

Madureira (PSD) e dos vereadores Amaraí de Oliveira Gomes, o Pezão, e

Judite de Oliveira, a Delegada Judite, além de assessores e do

secretário municipal de Relações Institucionais, Alair Junior.

O parlamentar anunciou, durante o encontro, que indicou Mogi Guaçu para

receber o Kit Patrulha Agrícola, composto por semeadora, distribuidor de

calcário, pulverizador e trator cabinado, para beneficiar os produtores

rurais da cidade.

“A gente escolheu indicar um kit agrícola atendendo a pedidos do Pezão e

da Judite. Ele vem completo e o município pode disponibilizar para os

pequenos agricultores”, comentou Alex.

De acordo com Pezão, que apresentou formalmente o pedido ao deputado, os

produtores fazem um cadastro e agendam a utilização do equipamento,

informando o período e ficando responsável apenas pelo custeio do

combustível. “É uma ajuda e tanto para o pequeno produtor de Mogi

Guaçu”, enfatizou o vereador.

O prefeito Rodrigo Falsetti aproveitou a reunião para agradecer Alex

pelos recursos enviados por meio de emendas do parlamentar. “Muitas

delas já estão beneficiando os moradores de Mogi Guaçu, especialmente os

de Martinho Prado, que receberam uma nova ambulância”, disse. “O

deputado tem compromisso com nosso município. Destinou, sozinho, quase

R$ 1 milhão para melhorias, inclusive para recapeamento. O kit agrícola

será uma ferramenta importante para o nosso produtor”.