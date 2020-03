Deputado Estadual Barros Munhoz viabiliza R$ 680 mil para Pedreira

Durante o ano de 2019, o deputado estadual Barros Munhoz (PSB), garantiu o repasse para Pedreira de R$ 680 mil, destinados as áreas de Saúde, Infraestrutura e Serviços Urbanos.

Atendendo solicitações do prefeito Hamilton Bernardes Junior e do vereador e atual presidente da Câmara Municipal, Cristiano Alex Elias (Turco), o deputado Barros Munhoz viabilizou R$ 150 mil para aquisição de Ambulância; R$ 230 mil para a compra de um Caminhão Compactador de Lixo; R$ 200 mil para Recapeamento Asfáltico de Ruas do Jardim São Nilo (em processo de Licitação); R$ 100 mil para Material de Consumo da Secretaria de Saúde.

Para o prefeito Hamilton Bernardes Junior, com os repasses o deputado Barros Munhoz comprova que é um grande amigo de Pedreira. “Em nome da população pedreirense nossos agradecimentos ao deputado Barros Munhoz pelas emendas parlamentares que muito nos ajudaram e ajudarão a beneficiar a Saúde, Infraestrutura e Serviços Urbanos”, destacou o prefeito Hamilton Bernardes.