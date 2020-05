Deputado Luiz Lauro Filho (PSDB) morre após duas paradas cardíacas

Na madrugada desta segunda feira, 18, o deputado federal de Campinas Luiz Lauro Filho (PSDB) deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Centro médico após sofrer uma parada cardíaca em sua residência.

O deputado passou mal por volta de 2h e foi levado ao hospital, onde foi reanimado e passou por um procedimento para a colocação de stents. O mesmo não resistiu e veio a óbito no inicio da tarde.

O parlamentar tinha 41 anos, é sobrinho do prefeito de Campinas, Jonas Donizette (PSB). O deputado deixa dois filhos de 5 e 3 anos.e a esposa, Larissa Prado

Biografia

Luiz Lauro Filho nasceu em Campinas em 10 de junho de 1978. Filho do radialista, ex-vereador e ex-deputado estadua l Luiz Lauro, se formou em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda pela PUC Campinas. Posteriormente fez pós-graduações em Economia e Gestão Pública.

Iniciou na vida política em 2004, quando foi candidato a vereador de Campinas pela primeira vez. A cadeira, no entanto, só veio anos depois, quando assumiu como suplente entre 2011-2012. Na sequência, foi eleito diretamente e seguiu no cargo até 2014, quando se elegeu deputado federal para seu primeiro mandato, na gestão 2015-2018.

Em 2018, foi o quinto mais votado do estado pelo PSB 2018 e ficou com o cargo de primeiro suplente da coligação na Câmara. No dia 10 de dezembro filiou-se ao PSDB.

Luiz Lauro Filho assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados em 17 dezembro de 2019 após a licença de Jefferson Campos (PSD). Em 1º de abril de 2020, foi efetivado no cargo após a morte de Luiz Flávio Gomes (PSB-SP).