Desacato e Apreensão de Adolescente em Mogi Mirim

Na tarde de 24 de julho, a equipe RPM II, durante patrulhamento pela Praça Rui Barbosa, em Mogi Mirim, deparou-se com uma situação de risco envolvendo dois adolescentes na condução de ciclomotores. Ambos trafegavam em alta velocidade, colocando em perigo os transeuntes e demais veículos na via.

Os policiais iniciaram uma perseguição e conseguiram abordar os adolescentes na Rua do Tucura. Durante a abordagem, foi constatado que os veículos não possuíam registros. Diante disso, foi elaborado o CRR de Remoção.

Um dos adolescentes, identificado apenas como M., de 16 anos, mostrou-se bastante exaltado. Mesmo após ser informado de que o veículo seria retido pelo Estado, ele ameaçou danificar o ciclomotor e proferiu diversas ofensas e ameaças contra os policiais.

Apesar das tentativas da equipe para acalmar M., não houve sucesso. Assim, foi dada voz de apreensão ao adolescente. O Conselho Tutelar foi acionado, M. foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Mirim. A autoridade de plantão, tomou conhecimento do ocorrido e registrou o Boletim de Ocorrência por Ato Infracional de desacato e crime previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O adolescente ficou à disposição do Conselho Tutelar.

O segundo adolescente, de 13 anos, foi abordado sem maiores incidentes.