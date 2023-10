Descubra a relação da camada de ozônio com o clima e como isso afeta o dia a dia

Foto Ilustrativa

Esse e outros conteúdos sobre meio ambiente e sustentabilidade podem ser encontrados no portal da Educação Ambiental, uma iniciativa da Semil e do Governo de SP

Já percebeu que alguns dias estão muito quentes? Na semana seguinte, ou até no mesmo dia, as temperaturas ficam muito baixas? Essa amplitude térmica é reflexo das mudanças climáticas e está diretamente ligada ao buraco na camada de ozônio. No Portal de Educação Ambiental, do Governo de SP, há muitas informações disponíveis sobre esse assunto e como ele impacta no nosso cotidiano.

A camada de ozônio, por exemplo, que nos protege dos raios ultravioletas, que são prejudiciais aos seres humanos, animais e vegetais, pois podem causar problemas de saúde, como câncer de pele e prejudicar a agricultura, entre outras consequências. Sem ela, não existiria vida no planeta.

Você sabia que, durante anos, aparelhos que usamos no nosso dia a dia eram considerados os vilões da história? Isso mesmo! Geladeiras, freezers e ar-condicionados, emitiam gases clorofluorcarbonetos, os chamados CFCs. Com o passar do tempo, a fabricação desses equipamentos foi modernizada e eles deixaram de emitir.

A boa notícia é que a camada de ozônio consegue se recuperar sozinha, desde que a ação poluente seja controlada. O processo, porém, é lento devido ao longo tempo de vida das moléculas prejudiciais.

Ficou curioso e quer saber mais sobre esse e outros temas relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade? Acesse o Portal de Educação Ambiental: http://www.educacaoambiental.sp.gov.br/