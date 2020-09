[#descubraSocorro] Acampar: natureza e ar livre em tempos de viagens na flexibilização

A flexibilização do isolamento dá “aquela” vontade de viajar, distrair, mas, imediatamente a ela vem a insegurança e o receio em relação a como fazer isso e manter a saúde preservada. Neste caso, os destinos de natureza e ar livre já saem na frente. A cidade ser fora do burburinho e aglomerações, melhor ainda. Para finalizar, nada melhor que poder ir no próprio carro sem contato com outras pessoas.

Para quem prefere ficar ainda mais próximo à natureza a sugestão são os campings da Estância Hidromineral de Socorro – cidade turística localizada no Circuito das Águas Paulista e referência em aventura e ecoturismo. Lugares a céu aberto, arejados e onde se pode levar a própria barraca e apetrechos, além de ser uma hospedagem mais econômica.

Depois de meses em isolamento, o momento é de reconectar com a natureza. “A cultura do campismo tem por base a colaboração, respeito e maior contato com a natureza. Um dos diferenciais dessa acomodação é a interação com a vida ao ar livre e a convivência entre as pessoas. No momento o convívio e novas amizades estão diferentes, devido a pandemia, mas em situações normais, a interação entre hóspedes é grande”, afirma Roberta Bovi, proprietária do Valle das Pedras.

Localizado a 5 minutos do centro da cidade e em uma área de preservação ambiental, o Valle das Águas tem 1200 m² de área útil – divididos em quatro espaços – destinados ao camping. É todo abastecido por água mineral vinda da fonte.

Para conforto e lazer dos campistas, conta com iluminação e tomadas com voltagem de 110V e 220V, banheiros com chuveiros aquecidos à gás, estacionamento, lago com passeio de barco e trilhas na propriedade.

Os motorhomes e trailers também são bem-vindos. Separado do camping, ficam em pátio elevado e grande para manobras, com cozinha e sanitários, pontos de energia 110 e 220 V, pontos de água e pontos de descarte de esgoto. Oferece transfer para a cidade para facilitar a estadia prolongada.

Para quem nunca acampou e quer experimentar ou não têm o equipamento, a dica é o “Ready Camp”, que oferece o acampamento já com tudo que a pessoa precisa, desde barraca, colchão até cooler, iluminação e piso de pallet. Aliás, o Valle das Águas foi responsável por trazer este conceito europeu para o Brasil: comodidade, sem perder a essência do campismo. Neste camping, o café da manhã está incluso na estadia e é servido em uma cesta de piquenique, apreciado na área do ready ou no gramado.

Outra opção de camping na cidade é o Parque Vale das Pedras fica em meio a mata atlântica, na Serra da Mantiqueira e por este motivo é privilegiado com várias cascatas provenientes de nascentes com águas límpidas, trilhas ecológicas por matas preservadas. São quatro espaços amplos, todos com vista para as montanhas e preparados com infraestrutura para acampamento e, em setembro, será inaugurado mais um.

O camping oferece atividades de turismo de aventura, turismo rural e ecoturismo, como tirolesas, cavalgadas, trilhas e cascatas, caminhadas de média duração, cicloturismo, tiro ao alvo e arco e flecha. Restaurante, armazém, vestiários com chuveiros quentes, internet e wi-fi estão à disposição dos campistas. Uma base operacional de apoio no Caminho Turístico do Rio do Peixe, chamada Espaço Aventura, serve de ponto de saída dos passeios de bikes (cicloturismo), entre outras atividades.

Preocupados com uma retomada responsável e consciente, ambos – integrantes da Associação de Turismo da Estância de Socorro (ASTUR) – estão com atenção redobrada em relação aos protocolos. O Parque Vale das Pedras, inclusive, conquistou o selo “Turismo Responsável – Limpo e Seguro”, concedido pelo Ministério do Turismo, um programa que estabelece boas práticas de higienização para cada segmento do setor. “Além dos protocolos oficiais, elaboramos um sistema de avaliação próprio para os clientes identificarem através de cores os locais de riscos. Também utilizamos cardápio on-line para restaurante e atividades”, comenta Jeferson Boaretto, proprietário do local.

O Valle das Águas, entre outras práticas, implantou o web check-in e a lanchonete funciona com portas fechadas e os hospedes retiram os produtos.

