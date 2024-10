Desfile cívico comemora os 204 anos de Itapira

Na próxima quinta-feira, 24 de outubro, a cidade de Itapira celebrará seu 204º aniversário com a realização do tradicional desfile cívico no Parque Juca Mulato. As atividades começam às 8h00 com Hasteamento dos Pavilhões em frente à Casa da Cultura ao som da Banda Lira Itapirense. Logo após, às 8h30, terá início o desfile cívico, que reunirá escolas, instituições e grupos locais.

A saída dos grupos será na Rua Rui Barbosa, em frente ao SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e eles seguirão em direção à Rua Ribeiro de Barros. A dispersão será após a passagem pela EE “Dr. Júlio Mesquita”, situada na esquina com a Rua Campos Sales.

O evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação é uma oportunidade para que a população itapirensese se conecte com a história da cidade. Cada um dos participantes trabalha sempre com um tema específico com foco no contexto municipal.

Entre os participantes deste ano estão as escolas municipais, grupos de serviço, associações, entidades socioassistenciais, secretarias municipais e órgãos públicos e fanfarras da cidade e de municípios convidados.

Confira a ordem de desfile dos participantes:

Tiro de Guerra de Itapira

Blindados

Banda ESPCEX

Secretaria de Defesa Social

SAMU

Força Tática

ROCAM

Polícia Militar de Itapira

EE “Dna. Elvira Santos de Oliveira”

APAE Itapira

Centros de Educação Infantil

Pré-Escolas Municipais

Fanfarra do Projeto Viva Música

EMEB “Heitor Soares”

EMEB “Prof. João Simões”

EMEB “Profa. Gilmery V. P. Ulbricht”

Fanfarra da EE “Júlio Brandão”

EMEB “Mariana do Carmo de Almeida Cintra”

EMEB “Joaquim Vieira”

Fanfarra da EE “Benedicto Flores de Azevedo”

EMEB “Profa. Wilma de T. B. Munhoz”

EMEB “Sebastião Riboldi Guerreiro”

EMEB “Com. Virgolino de Oliveira”

EMEB “Dr. Marco Antônio Líbano dos Santos”

EMEB “José Roberto Prado”

Fanfarra do Colégio Reino de Serra Negra

EMEB “Ver. José Francisco Martins”

EMEB “Izaura da Silva Vieira”

ETEC João Maria Stevanatto

SEPIN

Associação Centro do Idoso Vida Mais

Grupo Escoteiro Guardiões de B.P

Fanfarra dos ex-alunos do IEEESO

Ascorsi

Casa da Amizade + Rotary + Interact + Rotaract

Escola de Música da Banda Lira

Grupo Escoteiro Itapira

Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas

Ordem Demolay

Fanfarra da EE Cândido de Moura

Secretaria de Promoção Social

Secretaria de Saúde

Fanfarra da Escola Municipal “Alfeu Duarte”

Secretaria de Esporte e Lazer

Fanfarra “Humberto Brasi”

Entidade Jovem em Ação

Fanfarra do Clube de Desbravadores Águia Imperial

AIPA – Guarda Mirim

Futebol Feminino Itapirense

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

SAAE

Secretaria de Serviços Públicos

Grupamento motorizado​