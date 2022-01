Deslizamento cobre casarão histórico em MG

Um deslizamento de terra destruiu um casarão histórico em Ouro Preto, região central de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (13).

As imagens que foram registradas por populares impressionam, todo incidente ocorreu no Morro da Forca, que fica no Centro histórico de Ouro Preto.

A boa notícia é que ninguém se feriu, pois, 40 minutos antes de tudo vir abaixo, as pessoas haviam sido retiradas do local.

De acordo com a Defesa Civil a precaução fora tomada, pois havia sinais de que a encosta não estava firme. Por volta das 9h40 da manhã de hoje, a terra cobriu um casarão do século 19 e também um deposito que eram tombados pelo patrimônio histórico.

O casarão que pertencia a prefeitura tinha sido construído no final do século 19, o local estava interditado desde 2012, devido aos riscos de deslizamento.

Segundo a Prefeitura toda área está sendo monitorada, pois ainda há risco de mais deslizamento e a preocupação são com os demais imóveis.