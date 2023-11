Desmantelamento de Esquema de Recepção e Adulteração de Veículos em Santo Antônio de Posse

Da Redação

No dia 26 de novembro, por volta das 12 horas, as autoridades da Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo Antônio de Posse atenderam a uma ocorrência de um veículo possivelmente clonado, revelando um esquema de recepção e adulteração .

Durante o patrulhamento na região central da cidade, os agentes da GCM identificaram um veículo cujas características coincidiam com as informações de um possível veículo clonado. A abordagem foi realizada imediatamente, e durante a vistoria nos sinais identificadores do veículo, constatou-se que a numeração do chassi estava danificada, possíveis práticas de adulteração.

Para aprofundar a investigação, os agentes conectaram um Módulo OBD ao veículo, que retornou o número do chassi original. Uma análise revelou que o veículo era produto de furto/roubo, desencadeando uma série de descobertas inesperadas.

No porta-malas do veículo, os agentes encontraram duas mochilas contendo um fardamento completo da Polícia Militar Rodoviária, incluindo gandola, calça, cinturão, capa do colete, colete refletivo, botas e quepe. Além disso, foram apreendidos bloqueadores de sinal (popularmente conhecidos como “capetinha”) e a placa de um veículo de carga (tanque semi-reboque).

Diante das evidências, o veículo e o condutor foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Jaguariúna para avaliação do Delegado de Plantão. O Delegado, após análise, deu voz de prisão ao indivíduo com base. O indivíduo ficou à disposição da justiça para responder pelos crimes cometidos.

O veículo foi removido para o pátio de Jaguariúna, finalizando o estágio dessa operação que desmantelou um esquema de infração envolvendo recepção, adulteração veicular e posse indevida de materiais da Polícia Militar Rodoviária. A ação rápida e eficaz da Guarda Civil Municipal reforça o compromisso das autoridades locais em combater atividades ilícitas e garantir a segurança da comunidade.