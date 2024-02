Desmoronamento em Sítio no Mato Seco, Mogi Guaçu, Deixa um Morto e um Gravemente Ferido

Um trágico desmoronamento ocorreu na manhã desta quarta-feira (28) em um sítio na área rural do Mato Seco, bairro de Mogi Guaçu (SP), resultando na morte de um homem e deixando outro gravemente ferido. O incidente, que ocorreu por volta das 11 horas, mobilizou imediatamente cinco equipes do Corpo de Bombeiros para o local.

De acordo com relatos preliminares, o desmoronamento aconteceu enquanto trabalhadores estavam escavando um buraco para a irrigação. Subitamente, um pequeno morro teria cedido, atingindo quatro funcionários que estavam no local no momento do acidente.

Infelizmente, um dos homens envolvidos, que caiu em um buraco com cerca de dois metros de profundidade, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Enquanto isso, a segunda vítima foi resgatada em uma complexa operação realizada pelo Helicóptero Águia da Polícia Militar e posteriormente encaminhada para o Pronto Socorro da Santa Casa de Mogi Guaçu, onde recebe atendimento médico emergencial.

Fonte EPTV

Foto EPTV