Destaque Aberdeen Angus no 23º Leilão VPJ Genética!

Vem aí a 23ª Edição do Leilão VPJ Genética, a realizar-se no dia 31 de outubro de 2020. O evento oferecerá a melhor seleção de touros e matrizes da geração!

Neste ano, serão ofertados 130 lotes entre reprodutores para coleta de sêmen e cruzamento, além de matrizes especiais para doadoras de embrião das raças Aberdeen Angus (Performance e Marbling), UltraBlack, Brangus, Red Brahman e equinos da Raça Quarto de Milha de trabalho.

Empenhada no aprimoramento genético de alta tecnologia, a VPJ Pecuária vem investindo incessantemente em importações de embriões e animais vivos, fertilização in vitro, acasalamentos por indicadores genômicos e dados de performance, sempre buscando a adaptabilidade, desempenho e qualidade de carne em seus rebanhos.

“Em 25 anos de criação, não conseguimos apresentar um grupo de touros e matrizes tão destacados para morfologia e performance como os animais que serão ofertados no leilão 2020”, destaca Valdomiro Poliselli Júnior.

Dos 40 lotes da raça Aberdeen Angus que serão ofertados, os assessores técnicos destacam: VPJ Bebel Consensus FIV1150, bezerra jovem, filha direta de VPJ Black Bebel – a melhor vaca do rebanho para produção de animais de performance. A bezerra foi retirada da cabeceira absoluta da desmama de 2020 da VPJ e reúne em sua linhagem dois dos grandes touros que marcaram a raça Angus nos EUA: Connealy Consensus 7229 e GAR Predestined.

Outro destaque da desmama 2020, VPJ Charlotte Confidence FIV1168, que é filha de Connealy Confidence Plus – um dos touros mais usados em 2020 nos EUA, e com ótima avaliação de peso, leite e área de olho de lombo. Sua mãe, Camba Pyta 549 Trav004-1126 TE (filha do lendário SAV Traveller 004) é uma das principais doadoras da VPJ e mãe de VPJ Invictus, VPJ Lancaster – dois touros de destaques em coleta de sêmen na Alta Genetics – e também de VPJ Wombass, vendido 50% por R$105.000,00 em coleta na Semex. Com extremo comprimento e excelente linha de dorso, VPJ Charlotte Confidence FIV1168 é uma grande candidata à doadora.

E para abrilhantar o Leilão VPJ, chama a atenção a doadora importada, Camba Pyta 549 Zorzal 1074TE, 5ª melhor vaca no Promebo em 2020/2021, uma das principais doadoras da VPJ.

Destaque para VPJ Newman Rampage FIV1132. “Foi o bezerro mais pesado na desmama da Safra 2019 da VPJ”, comenta Poliselli. Filho de um dos principais touros da atualidade no mundo, o Quaker Hill Rampage 0A36, líder de registros em 2018 nos EUA e de DEP’s impressionantes para ganho de peso e área de olho de lombo. “Um dos animais de maior valor genético e um dos principais touros da bateria deste ano”, segundo os assessores.

E ainda, VPJ Kobbe Consensus FIV1060, destaque absoluto da safra 2020 e, com certeza, um dos melhores animais já produzidos pela VPJ em todos os tempos! Além de uma excepcional profundidade de costela, comprimento e aprumos perfeitos, VPJ Kobbe Consensus FIV1060 possui DEP’s excepcionais. “Sem dúvida, o animal para produzir bezerros mais pesados tanto no cruzamento como em rebanho puros e com altíssima qualidade de carne, aliando alto desempenho, peso e marmoreio, características difíceis de andarem juntas em um único touro”, completa a equipe de assessores técnicos do leilão.

Rebanho Aberdeen Angus da VPJ

Na busca incansável por animais para produção de carne de alta qualidade tipo “Prime”, a base do rebanho Aberdeen Angus da VPJ teve início em 1995, através da importação de fêmeas do Canadá e Estados Unidos. Em 2011, o rebanho foi conduzido 100% para a raça Aberdeen Angus, com predominância de genética americana de regiões quentes. Em 2019, iniciou-se um novo programa de seleção e melhoramento genético com foco principal em marmoreio, com aquisições de fêmeas com alto índice para essas características nos Estados Unidos e aspirações no Estado do Texas e importados para o Brasil. Isso sem falar das aquisições de animais com essas mesmas características genéticas que estão sendo multiplicadas na Fazenda Cardinal, em Mococa/SP.

Para 2020 serão apresentados 7 touros Angus já contratados pelas principais centrais do Brasil.

Workshop Melhoramento Genético Angus

Como parte da programação do leilão, será realizado no dia 31 de outubro, das 11 às 14 horas, um workshop sobre melhoramento genético da raça Angus com palestrantes convidados. O primeiro tema abordado será ‘A Tecnologia e o Melhoramento Genético na Construção da Raça Angus’ no Red Eventos, em Jaguariúna (SP), ministrado por Mateus Pivato, Gerente de Fomento da Associação Brasileira de Angus. Na sequência, ‘Avaliações Genômicas’, com o Coordenador Técnico Para o Clarifide Corte da Zoetis, Daniel Biluca. E para encerrar, Flávio Montenegro Alves – Presidente do Conselho Deliberativo Técnico da ANC/PROMEBO – abordará o tema ‘Seleção de Bovinos de Corte’.

Serviço:

23º Leilão VPJ Genética

Dia 31 de outubro, das 14 às 22h

Local: Red Eventos, Jaguariúna (SP)

Transmissão:

https://tvterraviva.band.uol.com.br/ | https://www.mfleiloes.com.br/

Canal Terra Viva (Net e Claro TV – CANAL 183 | Sky – Canal 163 | Oi – Canal 178 | Parabólica.

Mais Informações: (19) 97161-2322 | (19) 3665-3650

Reservas: (43) 99147-0023 (Beth)