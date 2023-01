Dez maneiras de ter hábitos mais saudáveis sem sair da rotina

Falta de tempo não é mais uma desculpa para começar a ter uma vida mais saudável. Pode parecer que não, mas é, sim, possível aderir a alguns hábitos saudáveis sem precisar sair da rotina.

Na estação mais quente do ano, muitas pessoas buscam cuidar mais do corpo para curtir uma praia, piscina ou até um banho de mangueira ou de chuveirão sem culpa e, por conta disso, as academias lotam.

Mas para quem não tem tempo de ir treinar para ter uma melhor qualidade de vida e ter a autoestima em alta, a apresentadora Duda Rodrigues, que está à frente do programa ‘Saúde e Você’, da TV Caras Brasil, separou 10 dicas de como ser saudável sem sair da rotina.

1 – Dormir pelo menos 6 a 8 horas por dia

2 – Tomar mínimo 2 litros de água por dia

3 – Comer alimentos ricos em fibras, como abacate, vegetais, feijão, lentilha, entre outros

4 – Excluir açúcar, mantendo uma alimentação balanceada ( mais saudável possível ) mas tendo a liberdade de se alimentar de algo quando tiver vontade e sem neuras.

5 – Fazer uma caminhada diária de preferência ao ar livre

6 – Cuidar da pele , iniciar um cuidado diário com rosto

7 – usar chás naturais que ajudam a evitar retenção de líquido e ajudam na saciedade

8 – procurar um especialista para cuidar da saúde mental se necessário

9 – fazer exames laboratoriais antes de iniciar qualquer dieta

10 – ter momento de relaxamento e praticar a fé