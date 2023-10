Dia D da Campanha de Multivacinação registra aplicação de 509 doses entre crianças e adolescentes

A Secretaria Municipal de Saúde aplicou 509 doses durante o Dia D da Campanha de Multivacinação, realizado no sábado, 7 de outubro. A ação teve como objetivo atualizar a carteirinha vacinal entre crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, assim como de ampliar a cobertura com as vacinas de rotina. A campanha aconteceu em 10 unidades de saúde de Mogi Guaçu.

Segundo dados da Pasta, das 509 doses aplicadas no Dia D, 75 delas foram em crianças menores de um ano de idade, 94 doses em crianças entre 1 e 4 anos e 43 doses no grupo de crianças de 5 a 8 anos. Já na faixa etária de 9 a 15 anos de idade foram 297 aplicações sendo: 107 contra HPV, 34 de Meningo ACWY e 156 doses de vacinas de rotina.

“Com a queda nos índices de vacinação, essas ações fazem muita diferença, principalmente por ter acontecido num fim de semana e possibilitar que mais crianças e adolescentes pudessem ser vacinados. Tivemos um número satisfatório. Com a ação no final de semana, ministramos doses que, talvez, não fossem aplicadas em dias normais”, disse a enfermeira e coordenadora de imunização da Vigilância Epidemiológica (VE), Aline Roberta Leme.

Campanha

A Campanha de Multivacinação começou no dia 2 de outubro, tendo como finalidade aumentar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. A Campanha continua até o dia e 31 de outubro nas 21 Unidades de Básicas de Saúde (UBSs). Em seis postos, o atendimento está acontecendo em horário especial das 16h às 19h: Chácaras Alvorada, Martinho Prado Júnior, Centro de Saúde, Ypê II, Zona Norte e Santa Terezinha.

A Campanha de Multivacinação oferece vacinas para bebês, crianças e adolescentes com idade até 15 anos. No local de vacinação, a equipe de saúde vai checar a caderneta de cada um e aplicar somente os imunizantes que a criança ou o adolescente precisa tomar, de acordo com a idade e o número de doses recomendadas.

Para vacinar, os menores devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, portando cartão SUS e a carteira de vacinação, para que um profissional avalie quais doses precisarão ser aplicadas.

Horário estendido das 16h às 19h de segunda a sexta-feira

USF Chácaras Alvorada

USF Martinho Prado

UBS Centro de Saúde

UBS Ypê II

UBS Zona Norte

USF Santa Terezinha

Período integral de segunda a sexta-feira das 8h às 16h

UBS Guaçu Mirim

UBS Zona Sul

UBS Centro Oeste

UBS Zaniboni I

USF Zaniboni II

USF Santa Cecília

USF Ypê Pinheiro

Segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

USF Rosa Cruz

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

USF Fantinato

USF Chaparral

USF Suécia