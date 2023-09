Dia da Árvore é celebrado com plantio de Ypês e atividades de educação ambiental em Artur Nogueira

Em parceria com a Toyota, nesta quinta (21), a Prefeitura está promovendo diversas atividades com alunos da EMEF Prof. Edmo Wilson Cardoso e da APAE

Em comemoração ao Dia da Árvore (21 de setembro), a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, promoveu atividades de educação ambiental para os alunos da EMEF Prof. Edmo Wilson Cardoso e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

As ações foram realizadas nesta quinta-feira (21), em parceria com a empresa Toyota Empilhadeiras, na parte da manhã (8h às 9h30), e à tarde (14h às 15h30).

Pela manhã, os alunos do 4° e 5° ano da EMEF Prof. Edmo Wilson Cardoso participaram de uma atividade prática de reconhecimento de mudas, tipos de árvores exóticas ou nativas, e as melhores espécies para cada região.

Já os alunos da APAE fizeram o plantio de seis mudas de árvores na Lagoa dos Pássaros. A ação contou com a presença do prefeito Lucas Sia (PSD) e outras autoridades municipais, e também foi voltada para lembrar do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado na mesma data (21 de setembro).

A secretária de Meio Ambiente, Tamiris Artruzi, destaca a importância dessas atividades para conscientizar a população. “As árvores são nossas aliadas na luta contra as mudanças climáticas, fornecendo oxigênio, absorvendo carbono e criando habitats para a biodiversidade. Esse é um dia para lembrar que cada ação conta, desde o plantio de uma muda até o compromisso de proteger as florestas existentes”, conclui.

DIA DA ÁRVORE

A data comemorativa foi criada em 1872, após o estadunidense Julius Sterling Morton (1832-1902) decidir plantar uma grande quantidade de árvores no estado do Nebraska, nos Estados Unidos.

O “Day Arbor” foi um marco na época, pois envolvia conscientização e preservação das árvores, que também sofriam com o desmatamento e a extinção – causando, consequentemente, problemas ambientais.

No Brasil, o dia 21 de setembro foi escolhido pelo fato de estar perto do início da primavera, oficialmente marcado para 23 de setembro.