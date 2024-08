Dia da Família no Sesi Mogi Guaçu com entrada gratuita

No dia 31 de agosto (sábado), a partir das 09h, o CAT Sesi Mogi Guaçu, vai realizar o Dia da Família. O evento será aberto ao público com entrada gratuita.

Os ingressos para o evento e para o teatro devem ser reservados separadamente e apresentados na portaria do CAT. As reservas podem ser feitas no site mogiguacu.sesisp.org.br na aba Agenda. Ingressos limitados.

Confira a programação:

– Festival Sesi Esporte

9h às 12h – Modalidade Judô

13h às 15h30 – Modalidade Futsal Feminino e Masculino

– Brinquedos Infláveis e Feira de Troca de Livros

13h30 às 15h30

– Teatro Histórias de Montar: Qual seu Vaso? com a Casa Dois João

15h30 às 16h30

História de Montar: Qual seu Vaso?

Miguel é um garoto esperto que esperava pelas tão sonhadas férias. Em seu primeiro dia de diversão foi responsável por algo desastroso em sua casa. O que será que aconteceu com Miguel? Depois desse dia as descobertas foram presentes na vida do menino que juntamente com sua mãe se encantaram por uma aventura transformadora. Quer saber o que aconteceu com Miguel? Escolha seu vaso e venha montar essa curiosa história!

Ficha técnica do espetáculo

Elenco: Marcela Isler e Jotapê Antunes Voz Off: Juliana Gobbo

Direção: Jotapê Antunes

Assistência de direção: Márcia Araújo

Dramaturgia: João Marcelo Hansser

Direção Musical: Bruno Iatarola

Figurino: Jotapê Antunes

Costura: Sansha

Maquiagem: Amanda Mantovani

Cenário: Casa Dois João

Preparação corporal: Mariline Silva

Contrarregragem: Mariline Cristina e Lívia Bueno

Ilustrações: Gabriela Pyles

Fotografia: Luciana Falasca

Direção de Produção: João Marcelo Hansser

Realização: Casa Dois João