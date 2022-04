Dia da Terra será celebrado com oficinas e apresentações do Programa Mais Vida



Na próxima sexta-feira (22), é celebrado o Dia da Terra, um dia de valorização da vida e do meio ambiente. Para comemorar a data, os Conselhos Municipais de Mogi Mirim e o Núcleo Internacional de Educação e Gestão Ambiental (NIEGA), com o apoio do Fundo Social, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, Biblioteca Odete Megiato Bronzatto e a Casa dos Conselhos prepararam diversas atividades artísticas, esportivas e culturais.



O evento vai acontecer na quarta-feira (20), a partir das 8h, na quadra esportiva do Programa Mais Vida. Haverá uma abertura oficial e, na sequência, apresentações dos idosos que fazem parte do Programa Mais Vida, dos alunos da APAE e da Biblioteca Odete Megiato Bronzatto.



Para as 9h30, está programada a saída da delegação de idosos que participará dos Jogos da Melhor Idade, no município de Casa Branca. Oficinas com ênfase à Sustentabilidade também estão programadas para ocorrerem ao longo do evento.