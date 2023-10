Dia das Crianças em Engenheiro Coelho: Um Dia de Alegria e Diversão para os Pequenos

No feriado de 12 de outubro, as crianças de Engenheiro Coelho tiveram motivos de sobra para sorrir e se divertir, graças à iniciativa da Prefeitura, da Assistência Social e do Fundo Social, com o apoio de diversos departamentos da cidade. A Festa das Crianças foi um evento que trouxe alegria e encanto para os pequenos moradores da região.

O recinto de exposição de João Cardoso foi o local escolhido para abrigar a festa, e antes mesmo das 13h, as crianças já se aglomeravam com pressa para participar de um dia repleto de atividades e entretenimento.

Diversas atrações foram oferecidas às crianças de todas as idades, tornando o evento um grande sucesso. Entre as ações destaque, cortes de cabelo gratuitos, em parceria com a Barbearia Estilo A+, proporcionando não apenas um visual renovado, mas também um momento de cuidado e atenção especial. Além disso, havia cama elástica, brinquedos infláveis, pipoca, pintura facial, sucos, água e um lanche especial para saciar a fome dos pequenos aventureiros. Uma aula de zumba emocionante, ministrada pela professora Jéssica, também agitada o público presente.

A preocupação com o meio ambiente também esteve em destaque na festa. A Secretaria de Meio Ambiente promoveu uma ação de conscientização ambiental, educando as crianças sobre a importância da preservação da natureza e incentivando práticas sustentáveis.

Os personagens infantis e o palhaço apresentaram às crianças momentos de diversão, risos e encanto, fazendo com que a magia do Dia das Crianças fosse completa. Além disso, a Carreta da Alegria percorreu as principais ruas da cidade, trazendo personagens animados e muita alegria, não apenas para as crianças, mas também para os pais e toda a comunidade.

O evento foi um presente para todas as crianças de Engenheiro Coelho, com entrada e passeio, garantindo que nenhuma pequena ficasse de fora dessa celebração especial. A união de esforços de diversos departamentos e o apoio da comunidade local reuniu o Dia das Crianças em Engenheiro Coelho uma experiência inesquecível, repleta de diversão, aprendizado e felicidade para as crianças da cidade. A comemoração de 12 de outubro de 2023, definitivamente, será lembrada como um dia de pura alegria e carinho para as crianças da região.