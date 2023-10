Dia das Crianças em Santo Antônio de Posse: Diversão na Praça Matriz

Da Redação

Foto Ilustrativa

No dia 22 de outubro, as Crianças de Santo Antônio de Posse teram a oportunidade de celebrar o Dia das Crianças de uma maneira especial na Praça da Matriz. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, fará uma série de atividades que proporcionam diversão e entretenimento a todas as crianças do município. O evento será aberto ao público e de entrada franca, garantindo que todas as famílias pudessem participar.

A programação contém uma variedade de atrações que fizem a alegria das crianças ao longo do dia. Algumas das atividades incluídas:

1. Cama Elástica

2. Piscina de Bolinha

3. Tobogã Inflável

4. Futebol de Sabão

5. Guloseimas como Pipoca, Algodão Doce, Refrigerante, suco e muito mais.

Traga sua famíla e venha para um dia de diversão.