Dia das Crianças: Espetáculo Mundo Mágico da Disney é atração no Castelo dos Vinhais

A programação do espaço, em Vinhedo, será diversificada com foco em promover uma festa para famílias

No dia 12 de outubro, o Castelo dos Vinhais, em Vinhedo, promove uma festa com personagens do imaginário infantil com a proposta de realizar o sonho de muitas crianças, o projeto: Mundo Mágico da Disney é uma forma de aproximar a criançada do universo encantado da Disney. O passaporte para visitação dá direito ao acesso à área kids, aos brinquedos temáticos, pockets shows e o tão esperado show com os personagens da Disney, com queima de fogos e show de luzes.

Neste dia, tanto adultos quanto crianças vão se encantar com as atrações e personagens fantásticos do Mundo Disney, como o Homem Aranha e o Capitão América. Já na recepção, os mais aclamados de todos, Mickey e Minnie recepcionam as crianças e suas famílias para apresentar as atrações deste dia mágico e cheio de alegrias! Na sequencia, começa um pocket show com a Frozen em um exclusivo espetáculo com os personagens mais carismáticos da Disney: a Bela e a Fera, Plumette, o Relógio, Alladin, Jasmine, a Fada Madrinha da Cinderela, os gêmeos, a fada e a borboleta do filme: Alice no País das Maravilha! A programação segue com a batalha dos heróis e heroínas, onde as crianças poderão se tornar verdadeiros super-heróis no espaço Vale dos Sonhos, onde irão encontrar mais personagens. Ao anoitecer tem a chegada da princesa Cinderela e do príncipe em sua linda carruagem – como nos contos de Fadas, que apenas uma fada madrinha poderia criar. A Cinderela dá inicio ao show coreografado com os personagens da Disney junto ao esperado show de luzes, que proporciona um momento mágico e único, marcado para acontecer às 20 horas.