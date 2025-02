Dia das Leguminosas: nutricionista lista cinco tipos essenciais para a alimentação

Grão-de-bico está na lista das leguminosas indicadas para fazer parte da alimentação (Foto: Freepik)

Superalimentos são benéficos à saúde

Ricas em proteínas, fibras, vitaminas e minerais, as leguminosas são versáteis no preparo e oferecem diversos benefícios à saúde, como regular o intestino, prevenir a pressão alta, controlar o colesterol, fortalecer a imunidade e combater a anemia. Esses grãos também são ótimos para a manutenção do peso e melhoram a absorção de ferro, especialmente quando consumidos com fontes de vitamina C, como o limão. Com objetivo de promover os benefícios desses alimentos, o Dia Mundial das Leguminosas é celebrado em 10 de fevereiro.

Juliana Porto, nutricionista do Covabra Supermercados, explica que, para consumir leguminosas diariamente, é importante tomar alguns cuidados no preparo. “As leguminosas possuem substâncias que podem dificultar a digestão e causar gases. Para reduzir esses compostos, recomenda-se deixá-las de molho entre 24 e 72 horas antes de cozinhar. Esse simples passo faz toda a diferença para aproveitar ao máximo os benefícios desses alimentos”, detalha. Ela ainda lista as leguminosas que não podem faltar no prato da população:

· Feijão: rico em proteínas, fibras, ferro e antioxidantes, é uma excelente opção para energia, imunidade e prevenção de anemia;

· Lentilha: fonte de ferro, proteínas e fibras, contribui para a saúde do coração, controle de peso e melhora da digestão;

· Grão-de-bico: rico em proteínas, fibras e triptofano (precursor da serotonina), é ótimo para o humor, saciedade e controle glicêmico;

· Ervilha: fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes, ajuda a regular o intestino e fortalecer a imunidade;

· Soja: com alto teor de proteínas e isoflavonas, contribui para a saúde óssea, equilíbrio hormonal e redução do colesterol;

Para ajudar quem está sem ideias a preparar uma receita prática e saborosa de leguminosa, a nutricionista sugere a receita de almondega de grão-de-bico. Confira a receita:

Ingredientes:

2 xícaras de grão de bico cozido

1 cenoura ralada

Suco de 1 limão

1/2 cebola picada

6 colheres de sopa de água

3 colheres de sopa de farinha de linhaça

1 colher de chá de páprica defumada ou doce

Salsinha e sal

1/2 xícara de fubá para empanar

Modo de preparo:

No processador ou liquidificador, bata o grão-de-bico, a cenoura, a cebola, a farinha de linhaça, o suco de limão, a páprica, a salsinha e o sal até obter uma massa homogênea. Se necessário, adicione um pouco de água.

Modele pequenos bolinhos com as mãos e passe-os no fubá para empanar. Disponha os bolinhos em uma assadeira untada ou forrada com papel manteiga. Asse em forno pré-aquecido a 200°C por cerca de 25 minutos, virando. Sirva com um molho de sua preferência.

Os ingredientes indicados pelo nutricionista podem ser encontrados nas 11 cidades onde o Covabra Supermercados está presente. A rede tem um cuidado especial com frutas, legumes e verduras, garantindo que os melhores produtos cheguem aos seus clientes. Para isso, o Covabra faz parte do RAMA (Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos), desenvolvido pela ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados), que também estimula boas práticas agrícolas, focando na segurança alimentar, incluindo a verificação de resíduos de agrotóxicos e oferecendo informações para ajudar na seleção consciente de produtores e fornecedores.

“O programa permite rastrear a origem dos alimentos até a prateleira do supermercado, incentivando boas práticas agrícolas e garantindo que o uso de defensivos agrícolas esteja dentro dos limites legais. Monitoramos o uso de defensivos em 100% dos produtos de nosso hortifrúti”, destaca Jacqueline Tavares, gerente de marketing da rede.

