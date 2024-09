“Dia de Negócios Ceaflor” apresenta novidades e tendências da primavera

Voltado para produtores, comerciantes e clientes do mercado, evento mostra produtos que chegam com a nova estação e antecipa vendas para o final do ano. Destaque para as plantas ornamentais que irão colorir os jardins Brasil afora

A chegada da primavera automaticamente nos leva a pensar em flores e cores. Mas quem disse que para você ter um jardim colorido você precisa necessariamente cultivar plantas que produzem flores? Os produtores de plantas ornamentais do Ceaflor provam que não, oferecendo uma infinidade de opções de plantas que possuem folhas com intensidade de cores majestosas, para ambientes interno e externo. Logicamente, as flores chegam com força nesta primavera, juntamente com os acessórios para floricultura, decoração e paisagismo. E para apresentar as novidades e os produtos que estarão disponíveis no mercado com a chegada da estação, o Ceaflor realiza a 4ª edição do Dia de Negócios, que acontece dia 11 de setembro, quarta-feira, das 6h às 16h.

Com 294 boxes dedicados ao paisagismo, são comercializados no Ceaflor plantas e árvores nativas, frutíferas e ornamentais produzidas no interior de São Paulo e em estados como Pernambuco, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o que garante uma imensa diversidade na oferta. Entre as novidades nesta edição do Dia de Negócios estão a Alocasia talo negro, o Anthurium Veitchii, o Alecrim Australiano (ornamental), entre outras, com destaque para as plantas ornamentais que trazem cores aos jardins, como as Aglaonemas tailandesas, Marantas, Singônios e Philodendrons.

A Alocasia talo negro e o Anthurium Veitchii são novidades do Sítio Boa Vista, do Rio Grande do Sul. A primeira é uma rara cultivar da linha de Alocacia Macrorrhizos, conhecida como ‘Orelha de Elefante”, com a principal diferença de apresentar os pecíolos (talos) e nervuras na cor roxa bem forte. Já o Anthurium Veitchii é destaque em qualquer coleção. Nativo do noroeste da Colômbia, a planta apresenta porte e aparência impressionantes! Quando adulta, sua folha pode chegar a um metro e meio. Tanto a Alocasia talo negro, como o Anthurium Veitchii são fáceis de cuidar, sendo ideal para o público iniciante no cultivo de plantas.

A Flora Avancine apresenta um rol de forrações com floradas abundantes, perenes e muito fáceis de cuidar, como o Assistacia Roxa, Salvia Mexicana e Aptenia amarela, além do Alecrim Autraliano (ornamental), uma planta resistente e de fácil cultivo, que se adapta a diferentes condições climáticas e tipos de solo. Com porte médio, é utilizado tanto como arbusto isolado, quanto linear, em cercas vivas.

A escassez hídrica também faz paisagistas repensarem os jardins e para responder a essa demanda a Flora Cerri traz uma grande produção de Gazania Rigens, que apesar de ter a aparência da planta tradicional, é perene e exige menos água.

Tendências em flores e acessórios

O crescimento na oferta de flores de corte mais nobres, como Peônias, Wax Flower, Tulipas e Ranúnculos, traz uma nova tendência para buquês e decorações. Para sair do lugar comum, floristas e decoradores vêm usando em seus arranjos flores nobres (e mais caras), mesclando-as com folhagens, que viabilizam preços e proporcionam um visual mais sofisticado. Essa tendência se fortalece a partir do crescimento da produção dessas flores no Brasil e no exterior. O comerciante de flores de corte e especialista em logística, Daniel da Silva, da Flor Fácil, conta que antes ele conseguia de 50 a 70 maços de Peônias entre setembro e dezembro, mas hoje tem disponível cerca de 70 ou 80 maços por semana, graças ao investimento do produtor nacional que acreditou no produto. “O aumento na produção viabiliza preços. E esse ano contamos, também, com um reforço das Wax Flowers e Tulipas importadas do Peru, país que alcançou uma excelente produção”, complementa.

Entre as flores envasadas, destaque para as Lavandas Francesas, produzidas por Rubens Takahashi. Comparada com a Lavanda tradicional, além do óleo aromático ter funções terapêuticas diferentes, a francesa tem formato maior e mais tons de rosa do que lilás. As Kokedamas de jabuticabeiras e de flores desidratadas também fogem do lugar comum, oferecendo muita diversidade para o consumidor final

Os acessórios para floricultura e decoração trazem novidades para a primavera e aceleram o ritmo para o final de ano. Para floriculturas, há uma ampla diversidade de novas coleções em papeis, fitas e cachepôs. Já na decoração, a tendência é investir em materiais naturais, como madeira e fibra. Os artigos para decoração de Natal também já começam a invadir as vitrines do Ceaflor. “O Dia de Negócios busca fortalecer o relacionamento entre produtores, comerciantes e clientes e programar as vendas para as datas comemorativas. Isso é bom para ambas as partes, para não sobrar nem faltar produtos”, comenta Antonio Carlos Rodrigues, Presidente do Ceaflor.