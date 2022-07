DIA DO BOMBEIRO É COMEMORADO NA PRAÇA RUI BARBOSA

O Dia do Bombeiro Brasileiro, comemorado em 2 de julho, foi celebrado com muita festa, na manhã de sábado (2), na Praça Rui Barbosa, no Centro, onde a população pôde ver de perto as viaturas dos bombeiros e saber um pouco mais sobre o trabalho realizado pela corporação como resgate de pessoas e animais que caem em poços artesianos e reanimação de pessoa com parada cardiorrespiratória, por exemplo. Uma manhã de descontração para toda a família mogimiriana que compareceu em peso ao evento que foi realizado em parceria com a Prefeitura e a ACIMM (Associação Comercial e Industrial) de Mogi Mirim e encerrado com uma divertida chuva de espuma. A comemoração ainda contou com a presença do prefeito Paulo Silva, de vereadores e das secretarias de Saúde e de Segurança. “Foi a primeira vez que comemoramos essa data fora do quartel e foi sensacional, mais do que esperávamos”, compartilhou o coordenador dos bombeiros, Luiz Roberto Di Martini.

Bombeiros

Criado em 1981 como brigada de incêndio, os bombeiros de Mogi Mirim contam hoje com 24 bombeiros e oito viaturas.