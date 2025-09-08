Dia do Médico-Veterinário: profissionais essenciais na Saúde Única

Com mais de 150 milhões de pets e mercado de R$ 75 bilhões, médicos-veterinários garantem saúde animal, humana e ambiental e ampliam oportunidades profissionais.

No Dia do Médico-Veterinário, comemorado em 9 de setembro, celebramos os profissionais que garantem saúde e bem-estar aos animais, desempenhando papel fundamental na Saúde Única (One Health) — conceito que integra saúde animal, humana e ambiental.

O que é Saúde Única?

A Saúde Única demonstra a união indissociável entre saúde animal, humana e ambiental. Doenças podem ser prevenidas ou combatidas de forma mais eficaz quando veterinários, médicos humanos e outros profissionais de saúde atuam de forma integrada.

O médico-veterinário é uma das profissões mais completas do mundo, atuando não apenas na prevenção e cura de doenças em animais, mas também garantindo segurança alimentar e saúde pública. Desde o manejo do pasto e alimentação dos animais, até o controle de zoonoses e qualidade de produtos de origem animal, sua atuação é essencial.

Desde 2011, os veterinários integram o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), realizando visitas domiciliares, diagnóstico de riscos, educação em saúde e prevenção de doenças — mostrando que sua atuação vai muito além do cuidado clínico.

Mercado Pet e Oportunidades

O mercado pet brasileiro ultrapassou R$ 75 bilhões, com mais de 150 milhões de animais de estimação, consolidando-se como um dos setores econômicos mais fortes do país.

O setor oferece oportunidades em:

● Medicina preventiva

● Especialidades clínicas

● Estética e nutrição

● Cuidados geriátricos

A tendência de consumo consciente e produtos sustentáveis aumenta a demanda por veterinários alinhados a práticas éticas e inovadoras, reforçando a importância de atualização constante e especialização.

Proteção à Profissão: Projeto de Lei 7323/2014

A recente aprovação do Projeto de Lei 7323/2014 criminaliza o exercício ilegal da medicina veterinária, protegendo animais, sociedade e profissionais legalmente registrados, consolidando avanços na defesa da profissão.

Atuação global e impacto social

O conceito de Saúde Única é apoiado por uma aliança internacional formada por OMS, FAO e OIE, promovendo ações integradas de saúde global em áreas como zoonoses, resistência antimicrobiana, segurança alimentar e desastres naturais. Eventos e treinamentos têm sido implementados para capacitar governos, instituições acadêmicas e empresas privadas, fortalecendo essa abordagem no Brasil.

“O médico-veterinário não cuida apenas dos animais, mas atua diretamente na saúde da população e na preservação ambiental. Com o crescimento do mercado pet e o fortalecimento da Saúde Única, nossas oportunidades profissionais são enormes — e nosso impacto, global”, afirma Francis Flosi, médico-veterinário e diretor geral da Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas.

O Dia do Médico-Veterinário celebra essa dedicação, destacando o papel essencial desses profissionais na promoção da saúde, bem-estar e segurança alimentar, reforçando que investir em formação e especialização nunca foi tão relevante.

🔗 Mais informações: www.qualittas.com.br

Crédito fonte Francis Flosi médico veterinário e diretor geral da Faculdade Qualittas