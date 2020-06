Dia dos Namorados: presente criativo e entregue com muito cuidado

O Dia dos Namorados no Brasil está chegando e este ano a comemoração será um pouco diferente. Com o distanciamento social e comércios funcionando ainda parcialmente em razão da pandemia do coronavírus, comprar um presente para alguém ficou mais difícil. Então, que tal produzir um presente criativo e surpreender o seu amor? A docente, Simone de Souza Silva, da área de moda do Senac Mogi Guaçu ensina o passo a passo de como fazer uma estampa tie dye, tendência repaginada para o outono/inverno este ano.

“Essa técnica teve grande destaque no movimento hippie, nos anos 1960 e 1970, que apostava em um estilo único de tingir os tecidos com corantes. Como a moda é cíclica vemos a tendência voltando e vem de encontro ao cenário em que nos encontramos, pois é possível dar vida nova em peças que estão paradas nos armários, sem sair de casa”, explica.

Simone comenta que é possível fazer o tingimento na cor que desejar e até mesmo combinar mais de uma cor, criando peças com a cara do seu (sua) namorado (a). “Uma cor que está em alta é o Classic Blue, da Pantone 2020, assim como os tons de verde e terrosos. Mas a diversão do tie dye é deixar a criatividade fluir e criar combinações que respeitem o seu gosto pessoal”.

Para fazer o passo a passo é preciso separar uma peça em tom claro e de preferência de um tecido natural (pode ser uma camiseta branca de algodão), corantes, luvas, elásticos de borracha ou barbante, fixador de cor e um plástico para forrar o local onde será feito o tingimento.

A docente explica abaixo o passo a passo. Confira:

Usando tinta de tecido

1) Prepare as tintas de tecido, que serão diluídas em álcool e um pouco de água em uma garrafinha ou borrifador;

2) Amarre a camiseta com elásticos ou barbante;

3) Vá depositando a tinta líquida no local das amarrações;

4) Deixe secar a sombra, e depois de seco corte as amarrações.

Usando corante

1) Dissolva o corante em água quente;

2) Amarre a camiseta com barbante;

3) Mergulhe a parte da peça que deseja tingir na água que está fervendo com o corante;

4) Após 30 minutos do item anterior passe o fixador de cores, deixe durante 10 minutos para que a cor dure por mais tempo.

Serviço:

Senac Mogi Guaçu

Endereço: Rua Adelino Damião, 56 – Jardim Paulista – Mogi Guaçu/SP

Informações: www.sp.senac.br/mogiguacu