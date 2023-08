Dia dos Pais: Prefeitura lança ação para incentivar compras no comércio de Artur Nogueira

Consumidores concorrem a brindes incríveis ao comprar em lojas locais; basta preencher formulário on-line

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e com apoio da Associação de Comerciantes (Acean), lançou uma campanha estratégica para impulsionar o comércio local durante as celebrações do Dia dos Pais.

Com o intuito de estimular as compras nas lojas do município e fortalecer os negócios nogueirenses, os moradores que adquirirem presentes para os pais na cidade terão a chance de concorrer a brindes imperdíveis.

Para participar, os interessados precisam seguir estas etapas:

Realize suas compras no comércio local.

Cadastre-se no formulário online através deste link: https://forms.gle/WwhCYJvK4xh5YvAX9

Anexe uma foto da nota fiscal recente, datada a partir do dia 01/08/2023, no formulário online.

Siga as instruções detalhadas e pronto! Você estará participando automaticamente dos sorteios.

O sorteio será realizado no dia 11 de agosto, sexta-feira.

“Ao preferirmos as lojas nogueirenses, estamos direcionando nossos recursos de volta à nossa própria cidade, estimulando a inovação, o crescimento e o desenvolvimento de um ambiente comercial diversificado”, disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni.

14 BRINDES

A ação conta com a colaboração de comerciantes parceiros que disponibilizaram 14 brindes, o que significa que haverá 14 ganhadores. Confira os brindes oferecidos:

Academia RN – 1 mês de musculação

Select Hamburgueria – 2 lanches

Roma Autoposto – Vale de R$50

Flamy – 1kg de bolo promocional do mês

Restaurante Tabatem – Vale de R$100 para consumo no dia dos pais (almoço)

LMG Barber – Corte para pai e filho (a)

Breguedé – Lavagem de carro

Pesqueiro Três Lagoas – Almoço no valor de R$100,00

RedBlack Beer – Jantar no valor de R$100

Montoya For Men – Voucher de R$150,00

Loja da Detinha – Voucher de R$100,00

Talento Cestas – 2 cestas

La Clinique – Procedimento Estético