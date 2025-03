Dia Internacional da Mulher aumenta em 60% a venda de rosas na Ceasa Campinas

A rosa vermelha é a campeã de vendas, seguida pelas orquídeas, suculentas, kalanchoe, violeta, lírios e crisântemos

O Dia Internacional da Mulher é uma data importante para setor florista e vem ganhando espaço ao longo dos anos, ficando atrás apenas do Dia das Mães e Finados

O Dia Internacional da Mulher, comemorado neste sábado, dia 8 de março, movimenta o Mercado Permanente de Flores e Plantas Ornamentais das Centrais de Abastecimento de Campinas (Ceasa). A rosa é a preferida para a data, especialmente os botões de rosa vermelha, com expectativa de aumento de 60% nas vendas no período. Neste sábado, é esperado um aumento de 30% de público. As orquídeas, as suculentas, as flores em vasos como a kalanchoe, a violeta, o lírio e o crisântemo também são espécies bastante procuradas.

A coordenadora do Mercado de Flores, Patrícia Souza, afirma que a expectativa é de um aumento de 60% na procura por botões de rosa vermelha e que, pelo fato de este ano o dia Internacional da Mulher cair num sábado, favorece a movimentação. “Acreditamos em um aumento de 30 % de público para este sábado”. Ela ressalta que o dia Internacional da Mulher é uma data importante para setor e que vem ganhando espaço ao longo dos anos e fica atrás apenas do Dia das Mães e Finados. “Há também uma grande procura por empresas, bancos, condomínios, mercados e outros estabelecimentos que têm por tradição oferecer flores às funcionárias ou às ou às clientes”, afirma.

Segundo Thainan Suate, permissionário do Box Rosa de Saron, a rosa vermelha é a campeã de vendas no dia das Mulheres. “A expectativa é que 8 mil botões de rosas sejam comercializados até sábado”, afirma. Segundo o permissionário, presentear e homenagear mulheres com flores é um acerto garantido. “Recebemos muita encomenda de comércio e empresas. A flor é um símbolo de carinho e toda mulher gosta de receber uma”, afirma.

Conforme o comerciante, as orquídeas são a segunda espécie mais procurada, em especial a mais comum, a phalaenopsis. “Normalmente, as orquídeas são para presentear e os botões de rosa para distribuir, bastante procurados por empresas. Também têm boa saída as variadas flores em vasos de vários tamanhos como violetas, lírios e crisântemos e a kalanchoe, também conhecida como a flor da fortuna.

Yara Medeiros, permissionária do box Myroia Plantas, está com expectativa de um aumento de pelo menos 50% nas vendas. Ela diz que, entre as mais procuradas estão as suculentas no tamanho pote 6 que tem valor unitário que varia de R$3 a R$10, mas que no atacado pode sair por R$1,66, dependendo da quantidade.

“Vasinhos divertidos com suculentas em formato de vaca, ovelha, coruja, lhama, raposa e capivara estão sendo um sucesso e tiveram um aumento na procura esse ano”, comemora. Aqui disponibilizamos de cactos e suculentas unitários para todos os gostos e bolsos com preços que variam de R$3, suculentas no tamanho pote 6, a R$6 , e o cacto Grussonii, de aproximadamente 60 anos de idade.

Acessórios e variedades

Quem for no Mercado de Flores encontra mais de 20 mil itens de flores cortadas e em vasos; plantas ornamentais, forrações, mudas diversas e frutíferas, além de outros 5 mil produtos de acessórios para decoração, eventos, paisagismo e acabamento de arranjos e cestas.

Serviço

O Mercado de Flores da Ceasa Campinas funciona para o público em geral às segundas, terças, quartas e sextas-feiras, das 8h às 16h30, às quintas-feiras das 10h às 16h30, e sábado das 8h às 13h.

As empresas e profissionais cadastrados têm horários exclusivos às segundas, das 6h30 às 8h, e quintas-feiras, das 6h30 às 10h.