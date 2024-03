Dia Mundial da Agricultura é comemorado pela SAMA com ações junto aos produtores rurais do município

No dia 20 de março foi comemorado o Dia Mundial da Agricultura, data em que se reconhece o trabalho árduo dos produtores rurais que, juntos, representam papel fundamental na economia brasileira, gerando empregos, alimentando nações e impulsionando o crescimento do país.

A SAMA (Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente) presta um importante apoio aos produtores itapirenses com auxílio de máquinas e implementos agrícolas por meio do Projeto Comam (Comando Agrícola Municipal). “O êxito de qualquer atividade agropecuária reside em produzir bem e melhor. E é isso que a SAMA vem fazendo ao longo dos anos, oferecendo ao produtor rural condições e oportunidades de poder competir no mundo globalizado, com a oferta de produtos de qualidade em um mercado cada vez mais exigente”, destaca o secretário José Aparecido Perentel Rostirolla.

Somente nesses três primeiros meses de 2024, a SAMA favoreceu aproximadamente 58 proprietários rurais com auxilio de implementos e técnicas de manejo sustentável. Foram 94 horas de gradão, 19 de niveladora, duas de riscador e 55 de roçadeira, totalizando 170 horas de trabalho e aproximadamente 52 hectares de área trabalhada.

O biólogo e diretor da SAMA, Anderson Martelli, ressaltou que o município está no caminho certo quando se trata de uma agricultura sustentável e das ações nesse segmento. “Melhoramos e fortalecemos nossa produção agrícola dentro das propostas administrativas para as atividades rurais com o objetivo de melhorar a produtividade, sustentabilidade e contribuindo para que não haja o êxodo rural de nossa cidade para centros urbanos, mantendo a tradição de muitos anos na produção agrícola”, explicou.

Os produtores rurais itapirenses que ainda não são atendidos pela SAMA podem entrar em contato pelos telefones (19) 3863-1886 e 3863-1801 para mais informações sobre o Projeto Comam.

O prefeito Toninho Bellini parabenizou os agricultores locais pela passagem do Dia da Agricultura e também à equipe da SAMA. “Parabenizo e agradeço a todos os nossos produtores rurais e também à equipe da SAMA por contribuírem com esse desenvolvimento”, declarou.