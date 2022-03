Dia Mundial da Saúde Bucal: manter a higiene oral ajuda a evitar complicações na saúde dos pets

Manter a saúde bucal dos animais de estimação sempre em dia é tão importante quanto estar atento à vacinação e à vermifugação. Os cuidados e a higienização diária são fundamentais para prevenir doenças orais, complicações em outros órgãos e funções biológicas dos animais e, até mesmo, o agravamento de outras enfermidades já instaladas.

A médica veterinária da rede de farmácias de manipulação veterinária DrogaVET, Franciele Fraiz, explica que o exame clínico veterinário periódico e a escovação frequente dos dentes é a combinação ideal para preservar a saúde bucal dos pets. “É sempre importante lembrar da inspeção bucal nas consultas de rotina ao veterinário. No dia a dia, os tutores devem incorporar a escovação como hábito diário ou, pelo menos, a cada três vezes na semana, intercalando com o uso de outros produtos de manutenção da saúde bucal”, explica.

Para muitos tutores e pets, adotar esse hábito da escovação pode ser desafiador, estressante e até desconfortável. Nesses casos, existem algumas alternativas que tornam o momento mais fácil e até prazeroso. Vincular a higienização bucal a recompensas positivas é uma boa estratégia: como em um processo de adestramento, o pet passa a associar o momento da escovação com passeios, brincadeiras, carinhos ou petiscos e, consequentemente, consegue tolerar a higienização com mais tranquilidade. Alguns produtos já disponíveis no mercado também podem se tornar aliados. Na DrogaVET, o creme dental pode ser manipulado em diversos sabores, como menta, morango, cereja e até carne ou bacon. O mesmo vale para enxaguatórios bucais, mousse, filme oral e lenços umedecidos, que são manipulados de forma personalizada, respeitando as necessidades de cada animal.

Apesar da praticidade de outros produtos para a higiene bucal, a veterinária Franciele Fraiz indica que eles sejam utilizados como complemento, sem substituir a escovação. “A escovação dos dentes é responsável por fazer a remoção mecânica dos resíduos alimentares e biofilmes bacterianos depositados diariamente na superfície dos dentes e sob a gengiva. Os demais produtos podem ser utilizados de forma complementar, para garantir uma limpeza ainda melhor”, aponta Franciele.

Falta de uma higienização bucal frequente em pets pode trazer complicações para a saúde oral e geral

Quando os cuidados preventivos não são inseridos na rotina, a boca dos animais fica mais propensa a acumular o biofilme bacteriano, uma placa que se forma nos dentes e na gengiva cerca de 24h a 32h depois da ingestão de alimentos. Essas são as bactérias responsáveis por gerar complicações como a formação de cálculos dentários, ou tártaro, como são popularmente conhecidos, e o desenvolvimento da doença periodontal. “A doença periodontal é uma das enfermidades mais frequentes entre cães e gatos. Estudos de caso da rotina clínica indicam que ela afeta mais de 80% dos pets adultos, impactando as estruturas de proteção e inserção dos dentes: gengiva, osso, cemento e ligamento periodontal”, explica a médica veterinária. De acordo com ela, o processo inflamatório é dolorido para os animais e, enquanto o organismo trabalha para combater a infecção, são produzidas substâncias denominadas imunocomplexos, que se instalam nos rins, aumentando as chances do desenvolvimento de doenças renais. Além disso, as bactérias da inflamação podem atingir a corrente sanguínea e se instalarem em outros órgãos, causando ou agravando doenças como a bronquite, a artrite e a endocardite.

Os sinais iniciais da doença periodontal são discretos e, por isso, o acompanhamento veterinário torna-se tão importante. “Como se trata de uma inflamação crônica, o animal pode se acostumar com a dor e não apresentar sinais que possibilitem que o tutor identifique que algo não vai bem. Por conta disso, é muito comum que a doença seja identificada em estágios avançados”, completa.

Para impedir a progressão da doença, a realização de um procedimento cirúrgico é necessária. Sob sedação inalatória, aparelhos odontológicos específicos e radiografias das raízes dentárias, os profissionais identificam o problema existente, retiram toda a placa bacteriana, restauram a profundidade da gengiva e, se necessário, realizam a extração dos dentes comprometidos. Mas mesmo com o procedimento, a veterinária recomenda a continuidade dos cuidados diários. “O acúmulo de biofilme bacteriano acontece diariamente, portanto devemos prevenir que mais bactérias se instalem nos dentes. E assim como para nós, humanos, a rotina de higiene bucal não anula a necessidade de visitas regulares a um odontologista para remoção cirúrgica”, finaliza a veterinária.