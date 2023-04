Dia Mundial da Saúde: Você sabia que a sua qualidade de vida está ligada a saúde bucal?

A saúde bucal está diretamente relacionada à qualidade de vida. Quando uma pessoa tem problemas de saúde bucal, pode afetar não apenas a saúde física, mas também a autoestima, a confiança e a qualidade de vida em geral.

A cirurgiã-dentista com expertise em saúde bucal Dra. Bruna Conde comenta que a falta de cuidados com a saúde bucal pode levar a doenças, como cárie dentária, gengivite e periodontite, que podem causar dor, infecção e até mesmo perda dos dentes. Saiba também que a má saúde bucal pode estar associada a outros tipos de condições de saúde, como doenças cardíacas, diabetes, doença pulmonar, doenças degenerativas do cérebro e disfunção erétil.

Manter uma boa saúde bucal pode ajudar a prevenir essas condições de saúde e melhorar a qualidade de vida em geral. Além disso, ter um sorriso saudável e atraente pode aumentar a autoestima e a confiança de uma pessoa, permitindo que ela participe de atividades sociais e profissionais com mais segurança e confiança.

“Existem muitas maneiras de cuidar da saúde bucal. Mencionar que é necessário escovar os dentes, pode parecer bem óbvio, mas ainda existem muitas pessoas que descuidam dessa prática, pelo fato da correria do dia a dia, achar que não é importante ou até mesmo por preguiça acabam não priorizando esse ato tão importante na rotina.” destaca a dentista Bruna Conde.

Escovação, que precisa ser feita pelo menos de duas três vezes por dia, como também, usar fio dental diariamente e visitar regularmente o dentista, são passos importantes para manter a saúde bucal. Uma dieta saudável e equilibrada, com poucos açúcares e amidos, também é essencial para manter os dentes e as gengivas mais saudáveis.

Além disso, é importante lembrar que cada pessoa tem necessidades específicas quando se trata de saúde bucal. Algumas pessoas podem precisar de tratamento ortodôntico para corrigir problemas de alinhamento dos dentes, enquanto outras podem precisar de tratamento periodontal para combater a gengivite ou a periodontite. O dentista pode ajudar a identificar quaisquer problemas de saúde bucal e recomendar o tratamento mais adequado para cada caso individual.

“A saúde bucal é uma parte importante da saúde geral e está diretamente relacionada à qualidade de vida. Cuidar da saúde bucal pode ajudar a prevenir doenças potencialmente graves, portanto, é essencial dar a devida importância ao cuidado da saúde bucal em conjunto com um profissional qualificado e manter hábitos saudáveis para garantir uma vida saudável e feliz.” Finaliza Bruna Conde.

Mais Sobre Bruna Conde:

Dra. Bruna Conde – Cirurgiã-Dentista.

CRO SP 102038

“Sou uma dentista antenada e busco estar ligada em tudo o que faz bem para a nossa saúde.”

Há mais de 10 anos de formada, mais de 7000 sorrisos realizados, Dra. Bruna Conde é especialista e em frequente atualização. Realiza pessoalmente todos os tratamentos listados em seu consultório através de protocolos baseados em evidência clínica e científica através do largo convívio social de pacientes, mestres renomados e profissionais da área da saúde que visam o tratamento multidisciplinar. Conhecida por ter uma postura humana, detalhista, visão do paciente como um todo, acolhedora com humor e risada única.