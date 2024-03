Dia Mundial da Síndrome de Down: Parque Dom Pedro promove oficina para crianças atendidas pelo CESD

Atividade de pintura foi realizada nesta quarta-feira (20), reforçando o compromisso do empreendimento com a inclusão e com a diversidade

Na semana em que é celebrado o Dia Mundial da Síndrome de Down, 21 de março, o Parque Dom Pedro promoveu uma oficina de pintura para 30 crianças do Centro Síndrome de Down (CESD), referência no atendimento a pessoas com T21 há mais de 40 anos. A ação, realizada na Praça BeGreen, teve como objetivo promover a inclusão e o respeito à diversidade.

Na manhã desta quarta-feira, 20, as crianças, com idades entre 4 e 13 anos, puderam explorar seus talentos em um ambiente diferente, pintando telas, que depois puderam levar para casa como recordação deste momento especial.

“O Parque Dom Pedro é um espaço plural, de convivência e lazer para todos. Por isso, atuamos de forma efetiva para a inclusão e apoio para as pessoas com deficiência, sendo um espaço acessível e promovendo uma série de atividades e ações ao longo do ano, buscando integrá-las e quebrando as barreiras do preconceito e da exclusão social”, explica Taís Tavares, gerente de marketing do shopping, administrado pela ALLOS – mais completa plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina. Entre as ações inclusivas promovidas pelo empreendimento estão, por exemplo, o patrocínio ao time Ponte Preta S21 Futsal Down e a Sessão Azul, quando o cinema é ambientado para crianças com distúrbios sensoriais e suas famílias.

Coordenadora de relações institucionais do CESD, Claudete Lima destacou a importância da ação e da constante necessidade de se romper preconceitos. “Esse tipo de acolhimento é muito importante pela representatividade que o Parque Dom Pedro tem em nosso município. Esperamos que essa ação sirva de exemplo e vitrine para outras empresas. As pessoas com deficiência intelectual sofrem com a barreira do rótulo, com a sensação de não pertencimento na sociedade. Falamos que cada pessoa tem uma digital, completamente diferente de outra, e assim também são as pessoas com Síndrome de Down. Todos têm a síndrome, mas cada um é único”, afirma.

A Síndrome de Down

A Síndrome de Down é uma condição genética em que, durante a concepção, existe a presença de um terceiro cromossomo no par 21, também conhecida como trissomia do cromossomo 21 (T21). Não existe cura ou prevenção para essa alteração, que pode ser detectada ainda na gestação ou por exame após o nascimento.

Estima-se que, no Brasil, existam 300 mil pessoas com a Síndrome de Down, que podem apresentar uma das três formas: trissomia livre, quando todas as células apresentam 47 cromossomos (cerca de 95% das pessoas com a alteração); translocação, quando o par extra do cromossomo 21 fica “grudado” em outro cromossomo e, com isso, a pessoa apresenta 46 cromossomos; ou mosaicismo, em que algumas células apresentam 46 cromossomos e outras contam com 47.

As pessoas que apresentam a alteração genética do cromossomo 21 precisam de estímulos adequados desde cedo. “Por isso nossos serviços são organizados de forma a dialogar com os ciclos de vida. Atualmente estão organizados em: Programa Estimulação, Programa Inclusão Escolar, Programa Juventude, Programa Emprego Apoiado, Programa Habilidades Sociais, Programa Home Down e Programa de Atenção às Famílias”, conclui Claudete.

